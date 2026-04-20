Andy Molina, la hija de Lydia Bosch y Micky Molina, ha preocupado a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un vídeo en el que parece todo un mar de lágrimas. La joven, que mantiene una relación sentimental desde hace más de una década con Juan Fernández Castaño -integrante del grupo Marlon-, ha reflexionado con su comunidad sobre sus miedos y ha compartido en qué punto de la vida se encuentra.

El motivo de las lágrimas de la hija de Lydia Bosch

Pese a la fama de sus padres, Andrea siempre ha tratado de pasar desapercibida frente a los medios -pese a haber hecho pinitos en el mundo de la interpretación- y desde hace dos años se dedica a la representación de artistas. Parece que la joven tiene claro que quiere estar al otro lado de las cámaras, aunque en ocasiones encienda la suya para sincerarse con sus más de sesenta mil seguidores. Esto ha ocurrido hace tan solo unas horas, cuando la hija de Bosch no ha podido contener las lágrimas al reflexionar sobre sus miedos.

«Bueno, me grabo este vídeo porque eh, me acaba de pasar algo muy bonito. A veces, hay días que tenemos mucho miedo, como que la alarma, el botón del miedo se enciende. Y cuando ese botón aparece, pues aparecen los pensamientos intrusivos, aparecen los miedos irracionales, aparece el vértigo…», ha comenzado diciendo.

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Afortunadamente, parece que la hija de la actriz tiene un buen séquito de personas en las que apoyarse. Por ello, y tras entrar en un bucle con sus pensamientos intrusivos, ha llamado a una amiga -que es como una hermana para ella-, que le ha dado un sabio consejo. «Yo hoy estoy en uno de esos días y hoy hablando con la que es mi amiga, hermana y que se llama Ana, le comentaba esto que me estaba pasando. Y me ha recordado una cosa, que me ha recolocado en cuanto me lo ha dicho. Me ha dicho que siguiera confiando a pesar del miedo. Y entonces me he dado cuenta de que tenía razón, que sentir miedo no es malo y es una emoción como las miles más que existen».

Finalmente, la joven ha reconocido que es importante admitir el miedo. Eso sí, no quedarse en ese pensamiento, sino respirar hondo y tener fe en que la vida sostiene: «Me ha hecho mucho bien y quería dejarlo por aquí por si a alguien le viene bien, por si alguien tiene uno de esos días como yo, en los que el botón del miedo se enciende. No pasa nada, es lícito tener miedo y, aunque lo tengas, la vida te sigue sosteniendo».

Su sincera reflexión sobre el amor

Esta reflexión de la hija de Bosch llega solo semanas después de que la joven hiciera una reveladora confesión sobre el amor. Molina compartió la cara B de su relación con Juan tras diez años de una discreta relación. «10 años de lloros, ansiedad, querernos mal, no saber cuidarnos bien, vernos pero no mirarnos, repetir patrones familiares, miedos, gritos, discusiones, no entendimiento, frustración, dolor, rabia, pausas, ruptura propia y mutua», deslizó.

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Eso sí, la joven también habló de todo lo bueno que le aportaba su pareja y, sobre todo, «la suerte de haber seguido eligiéndose» a pesar de todos los baches entre ellos.