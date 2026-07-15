Cinco restaurantes en Madrid para comer muy bien por menos de 20 euros

Disfrutar de la rica oferta culinaria de la capital española sin que la cuenta del restaurante arruine el presupuesto mensual es un arte cada vez más cotizado. Frente a la proliferación de menús degustación exclusivos y locales de moda con precios prohibitivos, Madrid esconde una red de casas de comidas, tabernas modernas y espacios internacionales que demuestran que el buen producto y la cocina con alma no están reñidos con un precio ajustado. Comer bien, saciado y en ambientes acogedores por una cifra inferior al billete de veinte euros es una realidad si se sabe dónde buscar.

Desde los guisados tradicionales de las tascas de siempre hasta las propuestas exóticas que han transformado los barrios madrileños, seleccionamos cinco opciones infalibles para exprimir la gastronomía madrileña a precios populares.

El templo de las tortillas y la cocina casera en Malasaña

Nuestra primera parada nos sitúa en el corazón de Malasaña, un barrio que combina la modernidad con locales que mantienen el espíritu obrero de antaño. En la emblemática Bodega de la Ardosa (Calle de Colón, 13), el tiempo parece haberse detenido entre botellas de vermut antiguas y paredes revestidas de madera. Aunque es mundialmente conocida por servir una de las mejores tortillas de patatas de la ciudad, su propuesta de raciones permite comer de manera abundante compartiendo sus platos estrella.

Un pincho generoso de su famosa tortilla, acompañado de unas croquetas caseras de jamón o de una ración de salmorejo bien frío, apenas supera los diez euros por persona. Si sumamos una caña bien tirada o un vino de la casa, la experiencia se cierra con un ticket final imbatible. Es el lugar perfecto para quienes buscan una cocina directa, sabrosa y sin adornos innecesarios en pleno centro del mapa.

Autenticidad asturiana en raciones abundantes

Si lo que se busca es salir completamente saciado con platos contundentes donde el norte de España sea el protagonista, el restaurante El Ñeru (Calle de Bordadores, 5), situado a escasos metros de la Plaza Mayor, es una parada obligatoria. Aunque su comedor formal cuenta con precios más elevados, su zona de barra ofrece un menú del día y una selección de raciones pensadas para presupuestos ajustados.

Por menos de 15 euros, los comensales pueden disfrutar de un plato abundante de fabada asturiana con su compango tradicional, un pincho de cabrales o sus famosas patatas al cabrales. La calidad de los embutidos y la sidra escanciada al momento convierten este local en un refugio ideal para los amantes de los sabores intensos que huyen de las porciones minimalistas de la restauración moderna.

Viaje culinario al corazón de la cocina asiática en Lavapiés

Para los paladares que prefieren explorar fronteras internacionales sin salir de la almendra central, el barrio de Lavapiés custodia algunos de los secretos mejor guardados de la cocina oriental en Madrid. El restaurante YokaLoka (ubicado dentro del Mercado de San Fernando, Calle de Embajadores, 41) comenzó como un pequeño puesto de mercado y hoy es un referente absoluto para los amantes del ramen y el sushi casero.

Su menú de mediodía y sus boles de ramen caliente o arroz donburi con salmón o pollo teriyaki se mueven en una horquilla de entre 12 y 16 euros. La frescura de los ingredientes y la elaboración a la vista del cliente garantizan una comida saludable, rápida y con un sabor auténtico que transporta directamente a las tabernas tradicionales de Tokio sin necesidad de gastar una fortuna.

La revolución del menú del día en Arganzuela

En las inmediaciones de Madrid Río, el panorama hostelero ha experimentado un crecimiento notable, pero algunos locales mantienen los pies en el suelo en lo referente a los precios. En La Pequeña Graná (Calle de Embajadores, 124), el concepto de la tapa granadina se traslada a Madrid con total fidelidad: con cada bebida que se consume, el cliente puede elegir una tapa generosa de una extensa lista que incluye desde miniburgers y huevos rotos hasta roscas de embutido o salmorejo.

Con consumir tres bebidas, un comensal cena o come perfectamente por un desembolso que raramente supera los 12 euros. Es una opción muy popular entre el público joven del distrito y los trabajadores de la zona que buscan una alternativa dinámica, económica y con un ambiente distendido donde el cliente siempre elige qué quiere llevarse a la boca.

Sabores caseros de la huerta en pleno Chamberí

Para cerrar este itinerario gastronómico para bolsillos ajustados, nos trasladamos al barrio de Chamberí. La taberna El Astorgano (Calle de Santa Engracia, 85) destaca por ofrecer una cocina de mercado honesta que rinde cuentas al recetario leonés. Su menú diario es uno de los más cotizados del distrito debido a la regularidad de sus guisos, sus verduras de temporada y sus carnes bien tratadas.

Por una tarifa que ronda los 15 euros, su fórmula de mediodía incluye un primer plato, un segundo, pan, bebida y postre casero. Las opciones cambian a diario según lo que ofrezca el mercado, garantizando que tanto los platos de cuchara en invierno como las ensaladas y sopas frías en verano mantengan una frescura óptima, consolidando este espacio como un ejemplo de que comer bien en Madrid a precios populares sigue siendo posible.