Veranos de la Villa 2026 convierte a Madrid en un gran escenario

Las noches estivales de Madrid recuperan su identidad cultural más vibrante. La 42ª edición del festival Veranos de la Villa ya está en marcha, consolidada como el auténtico corazón artístico de la ciudad durante los meses de julio y agosto. Desde el pasado 7 de julio y hasta el próximo 30 de agosto, esta ambiciosa cita despliega un total de 72 propuestas artísticas que inundarán 14 distritos de la capital, demostrando que el talento y la creatividad no entienden de fronteras vecinales ni de termómetros.

La presente edición se edifica sobre un diálogo constante entre el respeto a la memoria histórica y el impulso de la vanguardia contemporánea. El cartel de este año abarca disciplinas tan diversas como el cine, la danza, el circo, el teatro y las exposiciones, aunque es la música en todas sus vertientes la que asume el protagonismo absoluto de las veladas veraniegas.

Un despliegue monumental por los distritos madrileños

El pistoletazo de salida oficial tuvo lugar en Matadero Madrid con el concierto especial «LOS40 y la canción del verano (de la Villa)», una inauguración multitudinaria que marcó el tono festivo de lo que está por venir. A partir de ahí, la programación se diversifica por recintos emblemáticos de la geografía urbana. El patio central del centro cultural Conde Duque y el Claustro del Instituto San Isidro se erigen este año como los grandes centros neurálgicos del festival, compartiendo la actividad con espacios tan sugerentes como el parque Enrique Tierno Galván, el parque de El Retiro o el Espacio Abierto Quinta de los Molinos.

La aportación visual de esta edición corre a cargo del reputado pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente. Su propuesta para el cartel oficial plasma a las figuras escultóricas de Cibeles y Neptuno sosteniendo un violín y una guitarra, respectivamente. Estas piezas originales, elaboradas en acrílico sobre papel, simbolizan a la perfección la comunión entre el patrimonio clásico de la ciudad y la banda sonora que la acompañará durante las próximas semanas.

Grandes directos sinfónicos y noches de nostalgia

El apartado musical destaca por su eclecticismo y la envergadura de sus producciones. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid se unirá a la artista Roko para ofrecer un sofisticado tributo a las bandas sonoras de las películas de James Bond. Por su parte, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid asumirá la defensa del repertorio lírico con un programa dedicado en exclusiva a la zarzuela, mientras que la Orquesta y Coro de RTVE se sumergirá en el pop europeo con un gran homenaje sinfónico a la mítica banda sueca ABBA.

La oferta melódica se complementa con actuaciones de nombres propios de la escena nacional e internacional como Lila Downs, Diana Navarro, Ede, Alain Pérez o Fran Doblas. Además, el festival ha programado una serie de espectáculos concebidos como tributos íntimos a figuras inmortales de la historia de la música, permitiendo al público revivir el legado de creadores como Antonio Vega, Miles Davis, Phil Collins, Édith Piaf o Billie Holiday.

Para los que buscan un viaje emocional diferente, la programación incluye la exposición «Yo fui a EGB», una mirada nostálgica al pasado reciente a través de objetos cotidianos que marcaron a varias generaciones, como los míticos cuadernos Rubio, la colonia Chispas o las cocinas tradicionales de las abuelas. En el plano del arte clásico, los aficionados podrán deleitarse con la muestra «Arte y misericordia», que reúne lienzos y esculturas de grandes maestros del Barroco español de la talla de Murillo, Juan de Valdés Leal o Pedro Roldán.

El protagonismo de la danza y el arte flamenco

Las artes del movimiento tienen una representación de primer nivel internacional en esta cuadragésimo segunda edición. Uno de los hitos más esperados será el estreno mundial de Concertdanza, una pieza dirigida por Joaquín De Luz que contará con la participación del violinista Vasko Vassilev y los solistas del Covent Garden de Londres. A esta propuesta se suman las esperadas funciones del London City Ballet, la energía racial de Taranta Gitana junto a los solistas de Gipsy Kings, y las coreografías de la célebre bailarina india Malavika Sarukkai.

Como no podía ser de otra manera, el flamenco y la copla se consolidan como pilares fundamentales de la identidad de Veranos de la Villa 2026. Grandes nombres del género de la talla de Farruquito, Jesús Carmona, Kiki Morente o Sandra Carrasco se subirán a los diferentes escenarios del ciclo. Las actuaciones de jóvenes promesas como David de Arahal y figuras consolidadas como Dani de Morón o José Maldonado completan un menú jondo que cuenta con el respaldo y la colaboración activa de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid. El programa completo y los detalles sobre los numerosos espectáculos gratuitos ya se pueden consultar en los canales oficiales del Ayuntamiento.

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