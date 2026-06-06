«Loba» vuelve al «Fernán Gómez» con Bette Davis en el centro

El «Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa» recupera este mes de junio «Loba. Bette Davis (una historia real)», una obra escrita y dirigida por Juan Mairena que rinde homenaje a una de las grandes divas del cine clásico y, al mismo tiempo, a todas aquellas actrices que tuvieron que enfrentarse al paso del tiempo dentro de una industria poco amable con las mujeres. La función podrá verse del 4 al 21 de junio de 2026 en la «Sala Jardiel Poncela», de martes a domingo, con una duración aproximada de 70 minutos y sin descanso.

Bette Davis, mito y personaje escénico

El punto de partida de «Loba» es la figura de Bette Davis, una actriz que construyó parte de su leyenda a base de carácter, talento y una presencia imposible de suavizar. La obra no se limita a recuperar su imagen icónica, sino que la utiliza para hablar de algo más amplio: la relación entre el cine, la fama, el envejecimiento y la memoria.

En escena, Bette Davis aparece como una mujer consciente de su mito, pero también de sus heridas. Hay ironía, orgullo y una cierta fiereza que conecta directamente con el título de la obra. «Loba» no presenta a la actriz como una figura inmóvil del pasado, sino como alguien todavía capaz de incomodar, seducir y defender su lugar frente al olvido.

Un homenaje al séptimo arte

«Loba» es también una declaración de amor al cine clásico. La pieza recupera el brillo de una época marcada por grandes estrellas, estudios poderosos y personajes femeninos que, muchas veces, debían luchar por existir más allá de los límites impuestos por la industria.

El montaje juega con esa nostalgia sin caer en la idealización. Detrás del glamour aparecen también la fragilidad, la soledad y la dureza de una profesión que puede convertir a una actriz en leyenda y, años después, relegarla a papeles secundarios o directamente al silencio.

En ese sentido, «Loba» no habla solo de Bette Davis. Habla de muchas mujeres que entregaron su vida al escenario o a la pantalla y que tuvieron que pelear para seguir siendo visibles cuando el sistema dejó de considerarlas deseables.

La «Sala Jardiel Poncela», un espacio cercano

La elección de la «Sala Jardiel Poncela» refuerza el tono íntimo de la propuesta. Frente a los grandes montajes de formato amplio, «Loba» se apoya en la palabra, la presencia actoral y la construcción de una atmósfera cargada de referencias cinematográficas.

El espacio permite que el público se sitúe cerca del conflicto. No hay una distancia fría entre la actriz y la sala, sino una relación directa que favorece la complicidad, el humor y la emoción. Esa cercanía resulta importante en una obra que trabaja con una figura tan marcada por la imagen pública, pero que intenta revelar lo que pudo quedar detrás de los focos.

Juan Mairena y una mirada sobre la memoria

El texto y la dirección de Juan Mairena plantean «Loba» como algo más que un ejercicio biográfico. La obra se inspira en un episodio real, pero no busca levantar una reconstrucción documental. Su interés está en capturar el carácter de una mujer, su relación con el mito y la huella que dejó en la cultura popular.

La escritura avanza entre el homenaje y la reflexión. Hay momentos de humor, pero también una lectura amarga sobre cómo la industria del entretenimiento puede fabricar ídolos y abandonarlos cuando dejan de responder a una determinada imagen.

Ese equilibrio entre admiración y lucidez es uno de los puntos que sostiene el montaje.

Una obra sobre actrices, edad y olvido

El gran tema de «Loba» va más allá del cine. La obra pone sobre la mesa una pregunta incómoda: qué ocurre con las mujeres cuando envejecen en profesiones construidas alrededor de la imagen. En el caso de las actrices, esa tensión resulta especialmente visible.

Bette Davis sirve aquí como símbolo de resistencia. Su figura permite hablar de talento, ambición y supervivencia, pero también de una industria que muchas veces reduce la vida profesional de una mujer a un periodo demasiado corto.

Por eso «Loba» mantiene una lectura plenamente actual. Aunque mire al cine clásico, dialoga con debates contemporáneos sobre edad, representación y memoria femenina.

Una cita teatral para junio en Madrid

Con funciones del 4 al 21 de junio en el «Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa», «Loba» se presenta como una de las propuestas teatrales más atractivas para quienes buscan una obra breve, intensa y con fuerte vínculo cinematográfico.

La pieza reúne ingredientes reconocibles —una gran diva, el eco del Hollywood clásico, humor y emoción—, pero los utiliza para construir algo más que una evocación nostálgica. «Loba» invita a mirar de nuevo a Bette Davis y, a través de ella, a todas esas actrices que se negaron a desaparecer cuando otros ya las habían dado por terminadas.

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