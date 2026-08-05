San Cayetano 2026 enciende el espíritu castizo de Lavapiés

El centro histórico de la capital ya respira su ambiente más tradicional con el inicio de la tríada de verbenas que marcan el calendario festivo de agosto. Las Fiestas de San Cayetano 2026 abrieron de forma oficial el martes 4 de agosto con un emotivo pregón a cargo de los profesionales de SAMUR-Protección Civil desde la plaza del General Vara del Rey. Desde ese momento, los barrios de El Rastro y Lavapiés se han transformado en un hervidero de mantones de Manila, farolillos multicolores y música en directo que se prolongará hasta el próximo viernes 7 de agosto, ofreciendo un amplio abanico de actividades gratuitas para vecinos y visitantes.

El tejido asociativo del distrito juega un papel determinante en el éxito de estas celebraciones patronales. Destaca la labor altruista de los residentes de la emblemática calle del Oso, quienes se encargan de engalanar la vía y repartir la tradicional limonada entre los asistentes, junto a las iniciativas culturales impulsadas por la asociación vecinal La Corrala o los comercios locales.

Chotis, zarzuela y limonada popular para la jornada del miércoles

El programa oficial coge velocidad el miércoles 5 de agosto apostando por la gastronomía popular, la música castiza y los espectáculos pensados para el disfrute de los más pequeños. Los escenarios principales repartidos por el entramado urbano del distrito albergarán sesiones de baile tradicional, agrupaciones locales y sesiones de música electrónica para cerrar la noche.

18:30 a 19:30 h: Masterclass popular de Chotis impartida por la Asociación de castizos «Los chisperos de Arganzuela» (Calle del Oso).

19:00 a 20:30 h: Campeonato del Juego de la Rana organizado por AVV La Corrala (Plaza de Cascorro).

19:30 a 00:00 h: Limonada gratuita amenizada con música castiza por los vecinos (Calle del Oso).

20:00 h: Actuación castiza «Chulapa» a cargo de Amanda Verdú (Plaza del General Vara de Rey).

20:00 h: Espectáculo familiar de títeres (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

21:30 h: Actuación estelar del grupo Jarana (Plaza del General Vara de Rey).

21:30 h: Concierto estelar de La Fiesta (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

23:00 a 01:00 h: Sesión musical a cargo de DJ Paulo (Plaza del General Vara de Rey).

23:00 a 01:00 h: Actuación del colectivo de DJs El Elemento (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

Soleá Morente abandera la noche del jueves

La jornada del jueves 6 de agosto combina talleres participativos matutinos con la música de autor más vanguardista. La presencia de la cantante Soleá Morente se consolida como uno de los grandes reclamos del cartel festivo de esta edición, en una noche donde la tradición universitaria de las tunas y los ritmos urbanos compartirán espacio en las calles madrileñas.

12:30 a 14:30 h: Taller infantil de instrumentos musicales con la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 (Calle de la Encomienda, 18).

19:00 a 21:00 h: Encierro popular familiar a cargo de la AVV La Corrala (Plaza de Cascorro).

19:30 a 00:00 h: Reparto de limonada gratuita y ambiente castizo (Calle del Oso).

20:00 h: Recital lírico «Corrala de Zarzuela» (Plaza del General Vara de Rey).

20:00 h: Show familiar de magia (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

20:00 a 21:00 h: Actuación de la Tuna de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (Calle del Oso).

21:30 h: Concierto estelar de Soleá Morente (Plaza del General Vara de Rey).

21:30 h: Actuación estelar de Rata By Vibra Mahou (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

23:00 a 01:00 h: Sesión de DJ Tama (Plaza del General Vara de Rey).

23:00 a 01:00 h: Sesión a los platos con DJ Pablo Pueblo (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

Solemne procesión y flamenco para el fin de fiesta

El viernes 7 de agosto marcará el cierre de las Fiestas de San Cayetano uniendo la devoción religiosa con el arte flamenco. Durante la tarde se llevarán a cabo los actos solemnes en honor al patrón antes de dar paso a las últimas actuaciones musicales y las sesiones de baile que despedirán el primer gran bloque festivo del mes de agosto en la capital.

12:30 a 14:30 h: Taller de creatividad con pasta de sal (Calle de la Encomienda, 18).

13:00 a 15:00 h: Aperitivo vecinal de la AVV La Corrala acompañado por charanga castiza (Plaza de Cascorro).

19:00 h: Santa Misa en honor a San Cayetano (Iglesia de San Millán y de San Cayetano, calle de Embajadores, 15).

20:00 h: Procesión de la imagen de San Cayetano por las calles del barrio (Salida desde la parroquia en calle de Embajadores, 15).

20:00 h: Interpretación castiza a cargo de María Rodríguez (Plaza del General Vara de Rey).

20:00 h: Espectáculo infantil «Los universos de Raúl Charlo» (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

20:30 a 00:10 h: Limonada popular y ambiente festivo tradicional (Calle del Oso).

21:30 h: Espectáculo flamenco «La Juerga Flamenca» con Montoya & Carmona (Plaza del General Vara de Rey).

21:30 h: Concierto en directo del proyecto ganador del certamen «Destino San Cayetano 2026» (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

23:00 a 02:00 h: Cierre musical con DJ Madent (Plaza del General Vara de Rey).

23:00 a 02:00 h: Fin de fiesta con la sesión de DJ Sebas (Calle de Ribera de Curtidores, 2).

También te dejamos una fantástica exposición en el Museo del Prado.