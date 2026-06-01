«NO-DO. El mundo de ayer» revisa la propaganda del franquismo

La memoria audiovisual del franquismo vuelve al centro del debate cultural con la exposición «NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo», una muestra que analiza cómo el régimen utilizó el cine y las imágenes oficiales para construir un relato político durante décadas. A través de documentos audiovisuales, materiales históricos y piezas de archivo, la exposición propone una reflexión sobre el poder de la propaganda y la capacidad de las imágenes para influir en la percepción colectiva de una sociedad.

El «NO-DO» como herramienta política

El «NO-DO», siglas de Noticiarios y Documentales, nació en 1942 y se convirtió rápidamente en uno de los instrumentos propagandísticos más importantes del franquismo. La exposición sobre el NO-DO y el franquismo muestra precisamente cómo estas piezas audiovisuales ayudaron a construir una narrativa oficial cuidadosamente controlada.

Las imágenes presentaban inauguraciones, visitas oficiales, celebraciones religiosas o acontecimientos internacionales desde un punto de vista alineado con los intereses del régimen. Todo estaba pensado para proyectar estabilidad, autoridad y una determinada imagen de España.

El visitante puede observar cómo la selección de planos, el tono de la narración y el montaje audiovisual respondían a una estrategia política perfectamente definida.

La construcción de una imagen oficial de España

Uno de los aspectos más interesantes de la exposición es la forma en que analiza la representación de la sociedad española durante la dictadura. El NO-DO y el franquismo aparecen aquí profundamente ligados a la creación de una identidad nacional basada en símbolos concretos y en una visión muy controlada de la realidad.

Las imágenes oficiales mostraban un país ordenado, tradicional y unido alrededor del poder político. Sin embargo, la exposición permite observar también las ausencias y silencios que acompañaban a ese relato.

Muchas de las tensiones sociales, políticas y económicas de la época quedaban completamente fuera de pantalla. Precisamente ahí reside buena parte del valor histórico de estos materiales audiovisuales.

Imagen, cine y control de la información

La muestra no se centra únicamente en el contenido político del «NO-DO». También reflexiona sobre el papel del cine como herramienta de influencia social durante el siglo XX.

La exposición dedicada al NO-DO y el franquismo permite entender cómo las imágenes pueden moldear percepciones colectivas y construir versiones oficiales de la realidad. En un contexto donde el acceso a otras fuentes de información era muy limitado, el impacto de estos noticiarios resultaba enorme.

El recorrido muestra además cómo el lenguaje audiovisual se utilizaba para generar emociones concretas: admiración, orgullo nacional o sensación de estabilidad.

Una exposición que dialoga con el presente

Aunque la muestra analiza un periodo histórico concreto, muchas de las cuestiones que plantea siguen teniendo vigencia. La relación entre imágenes, poder político y construcción de relatos continúa siendo un tema especialmente actual.

La exposición sobre el NO-DO y el franquismo invita precisamente a reflexionar sobre cómo se construye la información y sobre la capacidad de las imágenes para influir en la opinión pública.

En un contexto dominado hoy por redes sociales, vídeos virales y sobreexposición informativa, la revisión histórica del «NO-DO» adquiere una dimensión que va más allá del archivo o la memoria.

Una reflexión sobre propaganda e imágenes

«NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo» se presenta como mucho más que una exposición histórica. El recorrido permite observar cómo las imágenes pueden convertirse en instrumentos políticos capaces de construir relatos duraderos.

La revisión del NO-DO y el franquismo ayuda además a entender la enorme influencia que tuvo el cine en la configuración de la cultura visual española durante décadas.

Entre pantallas, documentos y fragmentos audiovisuales, la exposición propone una mirada pausada sobre una parte compleja de la historia reciente del país. Y recuerda hasta qué punto las imágenes nunca son completamente inocentes.

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