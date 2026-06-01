La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 29 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 845 de La Promesa. De esta forma, observaron cómo Vera niega rotundamente marcharse junto a su padre, por lo que él da el paso de amenazar a Alonso. Dadas las circunstancias, Manuel promete a Vera que van a extremar las precauciones para evitar que el duque regrese a palacio. Todo ello mientras Petra hace saber a Santos que no lo denunciará, puesto que cree en su palabra.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Pía termina de escribir la carta para Curro, confesando que Leocadia mató a Jana. En un momento dado, Cristóbal se la quita de las manos. María confiesa a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo, mientras que Leocadia acaba claudicando ante Lorenzo. Tanto es así que le hace saber que llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro. El duque de Carril se cuela en La Promesa para llevarse a su hija Vera y lo hace a punta de pistola, por lo que Julieta opta por interponerse en el camino. El palacio se enmudece ante el sonido de dos disparos.

¿Qué sucede en el capítulo 846 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 1 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo el duque de Carril dispara tanto a Santos como a Julieta en el hall de palacio. Vera grita pidiendo auxilio y el padre termina escapando del lugar. Manuel no duda en tomar la iniciativa a la hora de organizar el traslado de los heridos a sus cuartos: Carlo y Samuel llevan a Santos en brazos, mientras que Manuel y Curo hacen lo propio con Julieta.

Por si fuera poco, el Capitán de la Mata chantajea a Leocadia: si no llama al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro, dará a conocer que la pilló besándose con Cristóbal. Dadas las circunstancias, la señora de Figueroa se lo confiesa al mayordomo y le propone guardar silencio y negar la mayor. Carlo dice a Samuel que va a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le anima a hablar con María Fernández.

El doctor Peribáñez opera de urgencia a Julieta. Por fortuna, todo sale bien, pero deben estar atentos a la fiebre y a los vómitos, porque eso implicaría cierta gravedad. Santos parece que no ha tenido tanta suerte, puesto que el doctor comunica a Ricardo y a Petra que la bala ha rozado el corazón, provocando daños sanguíneos. Por lo tanto, descarta la operación y el traslado a un hospital: a Santos le quedan unas horas de vida. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.