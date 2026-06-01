CSIF en las tensas horas del sitio a la Consellería de Educación: «No se puede trabajar bajo coacciones»

La madrugada del domingo al lunes, los responsables autonómicos de la Consellería de Educación valenciana permanecieron sitiados en esa misma sede por un grupo de manifestantes. No los dejaban salir. De hecho, la situación obligó a políticos, funcionarios y representantes sindicales a permanecer encerrados hasta las 02:00 horas del lunes. En esas horas críticas, el presidente del sector autonómico educativo de CSIF, José Seco de Herrera, denunció, como se puede ver en el vídeo que aquí se reproduce, que «las puertas están bloqueadas». Advirtió que «tememos por nuestra seguridad a la hora de salir dado que los ánimos están muy exaltados». Y pidió a las otras organizaciones sindicales «que tranquilicen los ánimos». «No se puede trabajar bajo coacciones, insultos y ataques», sentenciaba finalmente el responsable sindical.

CSIF es un sindicato profesional. Se trata de la única organización, junto a ANPE, de las cinco convocantes de las movilizaciones de los docentes antes del 11 de mayo, que ha llegado a un acuerdo con la Administración por el que los docentes cobrarán 200 euros mensuales más que ahora. La pasada semana, anunció su salida de esas movilizaciones para centrarse en las negociaciones.

Este domingo, sus representantes sindicales han sido, junto a los responsables de la Consellería y técnicos, entre otros, víctimas del bloqueo y asedio a la sede de la citada Consellería. Entrada la noche, José Seco de Herrera grabó este vídeo, en que reclamaba a otros sindicatos que hicieran también un llamamiento para acabar con esa situación.

En concreto, José Seco explica en ese vídeo que su sindicato hace un llamamiento «a la contención, a la palabra y al sentido común». A continuación, expone que los delegados del sindicato que han acudido a negociar se hallan «todavía» en la Consellería de Educación. Explica que las puertas estan «bloqueadas» y manifiesta abiertamente que temen por su seguridad «dado que los animos están muy exaltados».

José Seco explica que desde CSIF han pedido a «las otras organizaciones sindicales que tranquilicen los animos». Y advierte que en CSIF esperan «que lo hagan públicamente». Manifiestaa. continuación que esa situación no es «razonable. Sobre todo, en educación». Añade que desde CSIF siguen trabajando, pero «no se puede trabajar bajo coacciones, insultos y ataques».