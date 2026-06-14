Los 7 lugares imprescindibles de Jaén para observar el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no va a ser un fenómeno cualquiera en España. Hay puntos en los que se podrá ver al completo, pero claro estando en verano y sabiendo que muchos tal vez pasan sus vacaciones fuera de su comunidad, hay que organizarse en función de donde estemos ubicados para no perdérnoslo. En el caso de que te encuentres en Jaén, debes saber que se verá parcial, pero con una ocultación de más del 96% del Sol, lo que en la práctica supone una caída de luz muy notable justo en el momento en el que el día empieza a apagarse y el que puedas experimentar el fenómeno de un modo espectacular, aunque eso sí, conviene saber elegir el lugar desde donde mirar.

El punto máximo del eclipse solar llegará sobre las 20:36, prácticamente al mismo tiempo que el atardecer. Eso va a cambiar por completo la forma de verlo, ya que no se tratará sólo de mirar hacia arriba, sino que también va a importar mucho lo que tengas delante, el paisaje y sobre todo que tengas el horizonte completamente despejado. Por eso elegir bien el sitio no es un detalle menor y más en una provincia como Jaén, con tantas sierras, miradores y campos abiertos. Puede que tengas muchas opciones, pero no todas ofrecen lo mismo. Toma nota entonces porque estos son algunos de los lugares de Jaén donde realmente merece la pena estar el 12 de agosto para no perderse el eclipse solar.

Castillo de Santa Catalina (Jaén capital)

Comenzamos por este porque es sin duda, el que los expertos recomiendan como uno de los mejores lugares de Jaén para ver el eclipse solar. El castillo domina toda la ciudad desde lo alto, así que la vista hacia el oeste es completamente limpia. Desde aquí no solo vas a ver el eclipse, también cómo la luz cae sobre el llamado mar de olivos que rodea Jaén. Es un sitio muy accesible y probablemente bastante concurrido, pero eso también forma parte de la experiencia.

Mirador del Chorro (Quesada)

En pleno entorno de la Sierra de Cazorla, este mirador ofrece algo distinto ya que no sólo vas a tener visibilidad, sino que el entorno que acompaña es espectacular. El hecho de estar en una zona reconocida como reserva Starlight ya da una pista de la calidad del cielo. Aquí el eclipse se va a notar mucho, porque no habrá contaminación visual ni obstáculos. Solo paisaje abierto y montaña.

Puerto de Tíscar (Quesada)

Muy cerca del anterior, pero con otra sensación. El Puerto de Tíscar tiene ese punto de alta montaña que cambia la perspectiva pero que también es perfecto como lugar en Jaén para ver el eclipse solar. Aquí el horizonte no es completamente plano, pero precisamente eso puede jugar a favor. Ver el sol bajando entre las montañas, y como de repente se oscurece puede crear una escena bastante impactante.

Sierra de Cazorla

Más que un punto concreto, es una zona entera donde elegir bien marca la diferencia. Puede parecer demasiado montañosa para un evento así, pero no lo es tanto si se buscan bien los miradores o zonas abiertas. En áreas cercanas a Cazorla o La Iruela hay espacios donde el oeste queda bastante despejado. Y ahí es donde el eclipse se mezcla con el paisaje de pinares, montañas y ese cambio brusco de luz que lo envuelve todo.

Sierra de Andújar

Aquí el paisaje cambia bastante ya que tienes menos montaña cerrada y más terreno abierto, con dehesas y ondulaciones suaves. Eso facilita mucho la visibilidad si bien no habrá grandes obstáculos y se va a poder seguir el descenso del sol casi hasta el final. Además, es una zona bastante tranquila, lo que puede ser clave si se quiere evitar aglomeraciones.

Úbeda y Baeza

En este caso, el interés no está sólo en el cielo ya que estas dos ciudades ofrecen algo distinto y es poder ver el eclipse con un fondo histórico. Las plazas abiertas, los miradores urbanos y la piedra clara de los edificios hacen que la luz se comporte de otra forma. De este modo, te darás cuenta como a medida que el eclipse avance, el cambio se va a notar también en el color de las fachadas. Y si se sale un poco a las afueras, verás los olivares, con el horizonte completamente abierto.

Sierra Mágina

Y por último, un lugar que pocos piensan pero que es también perfecto ya que además habrá menos gente, más altura y una sensación de aislamiento que no se encuentra en otros puntos. Desde zonas elevadas cercanas a municipios como Bedmar o Jódar, el horizonte se abrirá sin interrupciones. Aquí el eclipse se va a poder percibir con mucha claridad, sin ruido, sin distracciones. Es, seguramente, una de las mejores opciones si lo que se busca es vivir el momento con calma.

En definitiva, el eclipse solar de agosto de 2026 en Jaén no será solo un fenómeno astronómico. Va a depender mucho del lugar desde el que se observe ya que en algunos puntos será una experiencia visual espectacular, mientras que en otros será algo más íntimo y más silencioso. La diferencia no la marcará sólo el cielo, sino el paisaje que tengas delante en ese momento. Por eso, más que elegir un sitio al azar, merece la pena pensarlo un poco ya que apenas unos metros pueden cambiar por completo tu experiencia.