6 lugares imprescindibles de Almería para perderse el 12 de agosto y disfrutar del eclipse solar

Quedan todavía un par de meses, pero en Almería ya hay una fecha que muchos tienen en mente, y es la del 12 de agosto de 2026, que ya sabemos que no será uno más si tenemos en cuenta que en cuanto llegue la tarde, el cielo cambiará durante unos minutos y lo hará de una forma que no se ve todos los años, con un eclipse solar que promete dejar imágenes poco habituales.

No es casualidad que la provincia esté en el punto de mira. Aquí el paisaje juega a favor gracias a sus horizontes abiertos, pocas nubes en pleno agosto y esa luz tan característica que, por unas horas, se transformará por completo. Sin embargo quienes conocen bien la zona ya sabe que no todos los sitios sirven para verlo bien. Por eso, elegir dónde colocarse marcará la diferencia entre verlo sin más o vivirlo de verdad. Y en Almería, con desierto, costa y montaña a pocos kilómetros, las opciones no son pocas de modo que repasamos las mejores.

6 lugares imprescindibles de Almería para disfrutar del eclipse solar

La provincia de Almería reúne condiciones difíciles de igualar. Por un lado, el fenómeno ocurrirá muy cerca del atardecer, lo que hace imprescindible contar con un horizonte limpio, algo que es relativamente fácil de encontrar si sabes dónde ir. Además, hablamos de una de las zonas con más horas de sol al año de toda España, con una climatología bastante estable en pleno agosto. A eso se suma la baja densidad de población en muchas áreas del interior, lo que reduce tanto la contaminación lumínica como la visual. El resultado es sencillo con más tiempo para ver el eclipse, menos obstáculos y una sensación de amplitud que convierte el momento en algo todavía más impactante.

Pero como decimos, conviene elegir bien el lugar desde donde ver ese eclipse solar si estás en Almería y estas seis son sin duda, las mejores.

Desierto de Tabernas

Si hay un sitio que destaca por encima del resto, ese es el Desierto de Tabernas ya que no tiene ni edificios ni montañas que molesten. El horizonte es limpio, amplio y directo. Esto es clave, porque el sol estará muy bajo. En otros puntos podría ocultarse antes de tiempo, pero en Tabernas se podrá seguir prácticamente hasta el final. Además, el paisaje ayuda ya que ese terreno árido, casi lunar, hace que cualquier cambio en la luz se perciba de forma mucho más intensa.

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es una apuesta segura. Playas como Mónsul o enclaves como la Cala de San Pedro ofrecen vistas abiertas al mar, sin obstáculos. Aquí además el eclipse se mezcla con el sonido del agua y el cambio de colores sobre el Mediterráneo de modo que seguro será un espectáculo mucho más increíble.

Observatorio de Calar Alto

Quien haya estado alguna vez por la Sierra de los Filabres ya sabe que el cielo aquí se ve distinto. Más limpio, más cercano. Por eso, toda la zona de Observatorio de Calar Alto se ha convertido en uno de los puntos que más se están comentando de cara al 12 de agosto. No es tanto por entrar al observatorio en sí, que tiene acceso limitado, sino por todo lo que lo rodea. Carreteras de montaña, miradores improvisados y tramos donde puedes parar el coche y simplemente mirar hacia el horizonte.

Comarca de Los Vélez

Más al norte, la cosa cambia, pero para bien. La zona de Los Vélez está en el mapa ya que aquí el eclipse se va a ver especialmente bien. Pueblos como Vélez-Blanco o Vélez-Rubio están en zonas altas, con terreno abierto y sin demasiadas barreras en el horizonte. Eso es clave cuando el sol ya está cayendo ya que cuanto más limpio tengas el frente, más segundos ganas. De hecho, es una de las áreas que más se están señalando estos meses para seguir el fenómeno completo, sin cortes ni sorpresas de última hora.

La Alpujarra

Si lo que buscas es altura y paisaje, la Alpujarra almeriense ofrece una experiencia distinta. Aquí el eclipse se podrá vivir desde miradores naturales, rodeado de pueblos blancos y montaña. Lugares como Láujar de Andarax o Fondón permitirán observar cómo la luz cambia sobre Sierra Nevada, en un entorno más fresco y tranquilo incluso en pleno agosto.

Almería capital y su entorno

En Almería también habrá puntos interesantes como el Cerro de San Cristóbal, la Alcazaba o las playas urbanas. No será la experiencia más oscura o silenciosa, pero sí una de las más accesibles, ideal para quienes no quieren desplazarse demasiado.

A qué hora es el eclipse solar del 12 de agosto en Almería

El eclipse comenzará a las 19:37 horas, alcanzará su punto máximo a las 20:32 y finalizará a las 21:24. En el caso de Almería, se trata de un eclipse parcial muy avanzado, que en algunas zonas del norte de la provincia llegará a cubrir hasta un 97% del sol. Esto significa que, aunque no será total, el efecto visual será muy llamativo, especialmente por coincidir con la puesta de sol. Además, la noche no termina ahí ya que esa misma madrugada se podrán ver las Perseidas, lo que convierte el 12 de agosto en una fecha redonda para quienes disfrutan mirando el cielo.

Por último, no olvides que es fundamental utilizar gafas homologadas específicas para este tipo de fenómenos, ya que mirar directamente al sol sin protección puede provocar daños graves en la vista. También conviene elegir bien el lugar con antelación, llegar con tiempo suficiente y, si es posible, evitar zonas con obstáculos en el horizonte.