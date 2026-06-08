Ni desde la fuente de Montjuic ni desde la Barceloneta: científicos confirman el mejor lugar de Barcelona para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Hay hechos que pasan pocas veces en la vida y valen la pena. Es el caso del eclipse solar del 12 de agosto que podrá verse desde distintas zonas de España. Aunque quizás sea complicado verlo de una forma más nítida en las grandes ciudades, hay algunos lugares mejores para visibilizarlo desde Barcelona.

¿Qué es un eclipse solar?

Según el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), un eclipse total solar es un evento astronómico único, que tiene lugar cuando la Luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol, y este último queda completamente oculto durante un breve intervalo de tiempo (unos pocos minutos, como máximo). En ese momento, el día se convierte en noche, el cielo y el paisaje se oscurecen y de repente se ven las estrellas.

Se trata de un fenómeno espectacular, y muy raro: cada eclipse es visible solo desde una franja muy estrecha de la Tierra. El próximo 12 de agosto, tendremos una oportunidad irrepetible para presenciarlo desde Cataluña siendo algo que no sucedía desde el año 1905.

Los científicos explican que justo al atardecer del miércoles 12 de agosto, la sombra de la Luna recorrerá la península ibérica desde Galicia hasta la costa valenciana y el tercio sur de Cataluña, pasando finalmente por encima de las Islas Baleares. Esta será la franja de totalidad, de unos 200 km de anchura, donde durante un minuto y medio (en el mejor de los casos) el Sol se ocultará por completo y la oscuridad será prácticamente total.

El mejor lugar de Barcelona para ver el eclipse solar

Desde Montjuïc es posible verlo, pero los expertos destacan la otra montaña de la ciudad, la del Tibidabo al ser una de las zonas más altas de la ciudad dentro del parque de Collserola, una de las montañas de la ciudad. Aquí habrá unas de las mejores vistas y más despejadas para contemplar este fenómeno.

También se puede acudir al Park Güell, donde además de admirar el parque obra de Gaudí, están sus miradores y la zona de las Tres Cruces ideales para ver el fenómeno.

Además están los famosos bunkers del Carmel, un lugar cada vez más frecuentado (el Ayuntamiento ha tenido que poner freno por la cantidad de visitas que se concentraban aquí) así que será un fantástico lugar para ver el eclipse solar del dia 12 de agosto pero puede haber restricciones.

¿Dónde podrá verse mejor en toda Cataluña?

Aunque en la ciudad podrá verse parte, los científicos del IEEC han destacado que es en Tarragona donde se podrá ver mucho mejor.

Sus expertos especifican que la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 —franja de la Tierra desde la cual se observará cómo la Luna cubre totalmente el Sol— atravesará la parte sur de Cataluña, convirtiendo las comarcas del sur de Tarragona en una de las zonas más adecuadas para observar el eclipse solar total, junto con algunos puntos de Lleida.

El hecho de que el eclipse se produzca al atardecer implica que el Sol estará bajo y muy próximo al horizonte, provocando que la orografía de la zona pueda condicionar su buena visibilidad.

En eclipsicatalunya.cat se puede consultar el mapa de visibilidad del Sol durante el eclipse, que muestra el mapa de sombras (únicamente dentro de la franja de totalidad) sobre el mapa de Cataluña.

Qué podrá verse durante el eclipse solar y total

Se prevén entonces peregrinajes más hacia la zona del sur, es decir, de Tarragona, donde la visibilidad será mejor.

Según los científicos del IEEC, a medida que nos desplacemos hacia el norte, alejándonos de la franja de totalidad, el eclipse será parcial, con el Sol cada vez menos cubierto por la Luna. En Barcelona se oscurecerá un 99,7%, mientras que en Girona el porcentaje bajará hasta el 98,8 %.

Aunque estas cifras indican una oscuridad casi total, incluso un 0,1 % del Sol visible (es decir, un 99,9 % de parcialidad) impide ver buena parte de los fenómenos característicos de un eclipse total, como la misma atmósfera del Sol (corona solar), que se hace visible cuando se oculta el astro, o las perlas de Baily, unas ‘gotas de luz’ que aparecen alrededor de la Luna debido a su relieve irregular.

En qué horarios podrá verse el eclipse solar en Barcelona

En Barcelona, el fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:35 horas y se prolongará hasta las 21:20, coincidiendo con la puesta de sol. Sin embargo, el momento de mayor espectacularidad será poco antes de ocultarse el Sol, cuando la Luna cubra casi por completo su superficie.

Dependiendo del punto exacto dentro de Cataluña, la experiencia podrá ser de totalidad o muy cercana a ella, lo que implica una breve oscuridad parcial en pleno verano.