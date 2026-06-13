Cómo usar la IA del iPhone para organizar tus fotos de vacaciones

Volver de vacaciones con ochocientas fotos en el carrete es una experiencia universalmente compartida. Encontrar luego las diez que de verdad merecen guardarse, compartirse o imprimirse es otra historia. Apple ha ido incorporando funciones de inteligencia artificial a la app Fotos durante los últimos años, y con la llegada de Apple Intelligence en iOS 18 el salto es considerable. Esto es lo que puede hacer el iPhone por ti y cómo sacarle partido sin perder tiempo.

Qué es Apple Intelligence y en qué iPhones funciona

Antes de entrar en materia conviene aclarar un punto que genera bastante confusión. Apple Intelligence es el sistema de IA propio de Apple integrado en iOS 18, pero no está disponible en todos los iPhones. Funciona únicamente en los modelos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y toda la gama iPhone 16, que son los únicos con el chip A17 Pro o A18 necesario para ejecutar los modelos de lenguaje en local.

Si tienes un modelo anterior, algunas funciones de organización automática de Fotos siguen estando disponibles, como los álbumes inteligentes o la búsqueda por contenido, pero las más avanzadas, como la creación de recuerdos personalizados mediante lenguaje natural, requieren Apple Intelligence activo. Para comprobarlo ve a Ajustes > Apple Intelligence y Siri y verifica que el interruptor está activado.

Búsqueda por lenguaje natural: encuentra cualquier foto sin etiquetas

Una de las funciones más prácticas para organizar fotos de vacaciones no requiere crear ningún álbum ni etiquetar nada manualmente. Abre la app Fotos, pulsa en la lupa de búsqueda y escribe lo que estás buscando en lenguaje natural: «fotos en la playa al atardecer», «nosotros cenando fuera», «el puerto con los barcos» o «barco», como en el ejemplo.

El iPhone analiza el contenido visual de cada imagen, caras, lugares, objetos, condiciones de luz, actividades, y devuelve resultados con una precisión que hace unos años habría parecido imposible en un dispositivo local. No necesitas haber estado en una ubicación guardada ni tener activado el geoetiquetado para que funcione, el análisis es puramente visual.

Álbumes inteligentes y agrupación automática por viaje

La app Fotos agrupa automáticamente las imágenes por eventos y ubicaciones en la pestaña Recuerdos y en la vista de Días. Cuando vuelves de un viaje, el iPhone ya ha identificado que hay un bloque de fotos tomadas en fechas y lugares concretos y las presenta agrupadas, sin que tengas que hacer nada.

Desde esa agrupación automática puedes crear un álbum con un solo toque, pulsa los tres puntos en la esquina del recuerdo y selecciona Guardar como álbum. A partir de ahí tienes un álbum editable donde añadir o quitar fotos manualmente.

Los álbumes inteligentes van un paso más allá: Fotos crea y mantiene automáticamente carpetas para categorías como Personas, Mascotas, Lugares o Naturaleza. Si en tus vacaciones has hecho muchas fotos en la playa o en monumentos concretos, es probable que ya tengas parte del trabajo hecho sin haberlo pedido.

Crear un recuerdo personalizado con Apple Intelligence

Esta es la función más llamativa de las que trae Apple Intelligence aplicadas a fotos. En lugar de esperar a que el iPhone genere un recuerdo automático, que a veces acierta y a veces no tanto, puedes pedirle que cree uno con tus propias palabras.

Ve a Fotos > Recuerdos y pulsa el botón Crear recuerdo con Apple Intelligence. Escribe algo como «las mejores fotos del viaje a Mallorca con los niños» o «las tardes en la terraza estas vacaciones» y el sistema selecciona imágenes relevantes, las monta en un vídeo con música y transiciones, y te presenta el resultado en menos de un minuto. Puedes regenerarlo si no te convence o editar manualmente qué fotos incluye.

Es una función pensada para compartir en el momento, pero también sirve como punto de partida para crear un álbum curado a partir de la selección automática.

Limpiar duplicados y fotos borrosas antes de organizar

De poco sirve organizar si el carrete está lleno de duplicados, fotos movidas y capturas de pantalla que no necesitas conservar. La app Fotos tiene desde iOS 16 una carpeta de Duplicados dentro del menú Álbumes que detecta automáticamente las imágenes repetidas y te permite fusionarlas o eliminar las copias con un solo gesto.

Para las fotos borrosas o de baja calidad, Apple Intelligence puede identificarlas dentro de un álbum y sugerirte cuáles son las mejores tomas de una misma escena. Esto es especialmente útil cuando has hecho ráfagas, en lugar de revisar veinte fotos casi idénticas, el iPhone te señala la que tiene mejor enfoque y exposición.

Compartir el álbum del viaje sin perder calidad

Una vez organizado el álbum, iOS permite compartirlo de varias formas sin sacrificar resolución. La opción Álbum compartido de iCloud, disponible para todos los iPhone, no solo los compatibles con Apple Intelligence, permite crear un álbum colaborativo al que pueden añadir fotos otras personas que estuvieran en el viaje. Lo encontrarás en Fotos > Álbumes > Álbumes compartidos.

Si prefieres algo más inmediato, la función Compartir en iCloud genera un enlace temporal con las fotos en alta resolución que cualquier persona puede ver y descargar, aunque no tenga iPhone. Es la alternativa más limpia a mandar fotos comprimidas por WhatsApp.

Organizar tus fotos de vacaciones sigue sin ser un proceso completamente automático, pero con estas herramientas activas el iPhone hace la mayor parte del trabajo pesado. Lo que antes llevaba una tarde ahora lleva veinte minutos, y el resultado es considerablemente mejor.