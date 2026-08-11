Intel eleva a 20.000 millones su ampliación de capital para no quedarse atrás en la carrera de la IA

Intel anunció ayer una ampliación de capital que en un primer momento se fijó en 15.000 millones de dólares y que horas después la propia compañía decidió elevar hasta los 20.000 millones, a un precio de 95 dólares por acción. El movimiento llega en pleno año de recuperación bursátil para Intel, con el valor casi triplicado desde enero, y confirma hasta qué punto la carrera por fabricar chips de inteligencia artificial está condicionando las decisiones financieras de las grandes tecnológicas.

De 15.000 a 20.000 millones en menos de un día

La oferta de acciones se anunció como una operación ordinaria de captación de capital, pero el propio mercado obligó a Intel a subir la apuesta casi de inmediato. Lo que empezó siendo una ampliación de 15.000 millones de dólares terminó cerrándose en 20.000 millones, según confirmó la propia compañía ayer día 10.

La reacción en bolsa no fue para tirar cohetes a corto plazo, las acciones cayeron algo más de un 3% en la preapertura del mercado, un movimiento habitual cuando una empresa amplía capital porque diluye el valor de las acciones existentes. Aun así, el título de Intel se mantiene en niveles que hace doce meses habrían parecido optimistas, en torno a los 101 dólares.

A qué destina Intel este dinero

Según el comunicado de la compañía, los fondos se destinarán a gastos de capital y necesidades generales de funcionamiento, sin que Intel haya detallado una cifra exacta para cada partida. La empresa sí ha señalado que áreas como la IA física, el silicio de propósito específico, el empaquetado avanzado y la fabricación de obleas para terceros representan, en sus propias palabras, oportunidades de crecimiento significativas. Es una forma de decir que Intel quiere ganar peso tanto fabricando sus propios chips de IA como ofreciendo su fábrica a otras empresas que necesiten capacidad, el negocio que la compañía conoce como Intel Foundry.

La previsión de inversión en capital para 2026 ya se había revisado al alza este año, de 18.000 a unos 20.000 millones de dólares, y la propia Intel ha avisado de que el gasto volverá a subir en 2027. Los directivos de la compañía han reconocido en los últimos meses que la demanda de clientes para procesadores relacionados con agentes de IA supera la capacidad de fabricación disponible, lo que explica la urgencia de esta inyección de capital.

Intel necesita reforzar su posición ahora

Intel llega a este movimiento en clara desventaja frente a TSMC y Nvidia en la fabricación de chips de IA de última generación. Mientras TSMC vio crecer sus ventas un 45% en julio por la demanda de chips avanzados, Intel todavía trabaja en consolidar su proceso de fabricación en nodos punteros y en convencer a clientes externos de que confíen su producción a las plantas de Intel Foundry en lugar de a TSMC. Captar 20.000 millones de dólares en un solo movimiento es, sobre todo, una señal a inversores y clientes de que Intel no piensa quedarse fuera de una carrera en la que hasta ahora ha llegado tarde.