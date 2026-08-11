Spotify prueba un botón para saltar los anuncios de los podcasts, pero tiene algo de truco

Spotify está probando con parte de sus usuarios Premium un botón que permite saltarse de un toque los bloques publicitarios de un podcast. Pero hay que tener en cuenta que solo afecta a los anuncios que insertan los propios creadores, no a los que vende Spotify.

Así funciona el botón

La función se llama Skip Ahead y aparece en pantalla en cuanto arranca un corte publicitario, una lectura de patrocinio o cualquier mención promocional dentro del episodio. Con un solo toque, el reproductor salta directamente al siguiente bloque de contenido, sin necesidad de adelantar manualmente con el botón de avance de 15 segundos, que suele quedarse corto o largo según la duración real del anuncio.

Spotify ha entrenado el sistema para reconocer los cortes que los propios podcasters graban e insertan en su edición, la vía con la que gran parte de los creadores independientes sostiene su negocio. Los anuncios que vende y gestiona directamente Spotify quedan fuera de ese salto, así que el usuario los sigue escuchando igual que hasta ahora.

Por ahora la prueba está limitada a una parte de los suscriptores Premium en Estados Unidos y Reino Unido. Spotify no ha confirmado que vaya a convertirse en una función permanente ni ha dado fecha para un despliegue más amplio, así que conviene tratarlo como lo que es, un test, y no como un lanzamiento cerrado.

La reacción no se hace esperar

La reacción entre creadores y redes de audio ha sido rápida y no muy amable. El temor de fondo es que Spotify esté construyendo un mercado publicitario de dos velocidades, uno donde sus propios anuncios se escuchan siempre y otro donde los de los creadores se pueden esquivar con un gesto. Para muchos podcasters, esa publicidad vendida directamente es la principal fuente de ingresos del programa, así que un salto masivo de oyentes en ese tramo se traduce en menos dinero para seguir produciendo.

Por ejemplo, Tommy Vietor, cofundador de Crooked Media, resumió el malestar en una publicación en X que corrió rápido por el sector, donde ironizó sobre lo «genial» que resultaba que Spotify intentara «destruir la industria del podcast» siendo, en teoría, un socio de los creadores que publican en su plataforma.

Very cool of @Spotify to try and destroy the podcast industry. What a great partner! pic.twitter.com/CDBHMI1izh — Tommy Vietor (@TVietor08) August 5, 2026

Spotify, con medias tintas

La plataforma ha respondido a las preguntas de la prensa con un comunicado muy abierto. La compañía explica que realiza pruebas de forma habitual, que algunas acaban convirtiéndose en funciones permanentes y otras no, y que el objetivo es hacer la escucha de podcasts más intuitiva para los suscriptores Premium según cómo usan realmente la plataforma.

Esa formulación es importante porque no compromete a nada. Spotify no confirma que el botón vaya a llegar a más países, no explica cómo compensará a los creadores cuyos anuncios se salten con más frecuencia y no aclara si terminará cobrando a los podcasters una tarifa para que sus anuncios queden protegidos del salto, algo que ya se especula en el sector sin que exista, de momento, ninguna confirmación oficial en ese sentido.

¿Y para el usuario?

Para el oyente se acabarían los tanteos con el botón de avance rápido para calcular dónde termina la cuña. Para el ecosistema que produce esos podcasts, sería algo más incómodo, y probablemente tardará meses en despejarse mientras Spotify decide si el test se queda o se archiva. En España, donde Spotify también es la plataforma de referencia para consumir podcasts, la función todavía no está disponible y no hay indicios, por ahora, de que vaya a llegar a corto plazo.