EraGuessr, el juego con IA tan adictivo que de paso te aprendes la historia del mundo

EraGuessr es un juego diario gratuito que recrea escenas históricas con inteligencia artificial y desafía a situarlas en el mapa y en la línea temporal. La mecánica es sencilla de explicar y bastante más difícil de dominar, aparece una panorámica de 360 grados de un lugar del mundo en un momento concreto de la historia, y el jugador tiene que marcar en un mapa dónde cree que está y deslizar un cursor hasta el año que le parece correcto.

Quien haya jugado a GeoGuessr lo reconocerá inmediatamente. La diferencia está en la fuente de las imágenes. GeoGuessr tira de Google Street View, así que su cobertura empieza en 2007 y no puede enseñarte Roma en el año 100 ni Tokio en el periodo Edo. EraGuessr resuelve ese límite generando las escenas con modelos de imagen en lugar de fotografiarlas, lo que le abre la puerta a cualquier época que se le ocurra a su creador.

Cómo funciona una partida

El modo por defecto es el reto diario, tres panoramas iguales para todos los jugadores del mundo que se renuevan cada 24 horas, con marcador global y sistema de rachas al estilo Wordle. Cada ronda reparte hasta 10.000 puntos, la mitad por acertar la ubicación y la otra mitad por acertar el año, con márgenes de tolerancia que premian aproximarse aunque no se clave el dato exacto. La interfaz muestra la distancia en kilómetros entre el punto marcado y el real, y confirma con un «exacto» cuando el año coincide, así que el margen de error queda a la vista en todo momento.

Además del reto diario existen otros cuatro modos. La expedición en solitario permite elegir cuántas rondas jugar y por qué eras moverse, sin límite de tiempo salvo que se active voluntariamente un cronómetro de 60 segundos. El modo sprint plantea una sola escena contrarreloj. El multijugador enfrenta a dos jugadores en cinco rondas de 90 segundos con revelado simultáneo, y el modo fiesta permite invitar hasta seis amigos a una partida privada con reglas configurables. Ninguno de ellos exige registrarse, salvo el multijugador, que sí pide iniciar sesión.

De verdad se aprende algo jugando

Lo que separa a EraGuessr de un simple acertijo visual es lo que aparece después de cada ronda. Junto al resultado, un panel lateral desarrolla la escena en tres bloques fijos. Uno sitúa el hecho concreto que motiva esa panorámica, otro cuenta qué pasaba en el resto del mundo ese mismo año, y un tercero explica qué elementos concretos de la imagen corresponden a ese momento histórico.

Esta prueba sirven para mostrar algunos detalles. En la ronda del primer vuelo del Concorde, por ejemplo, el panel explica que el prototipo despegó de Toulouse-Blagnac el 2 de marzo de 1969 bajo el mando del piloto de pruebas André Turcat.

A esto se suma el Timemap, un mapa interactivo que se puede recorrer año a año y que va mostrando qué culturas, reinos e imperios ocupaban cada territorio en cada momento, desde sociedades de cazadores-recolectores hasta el Imperio Han o el reino nabateo. No hace falta jugar una ronda para usarlo, sirve como herramienta de consulta por sí sola.

De dónde salen esas panorámicas históricas

Cada escena se genera a partir de lo que EraGuessr llama un guion curatorial, una especie de ficha de producción que especifica arquitectura, vestimenta, vegetación, luz, materiales y señalética de la época, además de una lista de anacronismos prohibidos. El resultado se revisa contra ese guion antes de publicarse, aunque el propio proyecto admite que algún anacronismo puede colarse.

EraGuessr no presenta sus escenas como reconstrucciones fidedignas ni como fuente académica, algo que deja por escrito en su página de divulgación sobre IA: las panorámicas buscan ser plausibles para la época y coherentes con la etiqueta de lugar y año, pero no aspiran a precisión forense ni sustituyen a una fotografía real. Tampoco pretenden representar a personas reales identificables, y el propio equipo dice descartar o regenerar cualquier resultado que se parezca a una figura pública conocida. De hecho, se pixelan los rostros.

Jugar es gratis, con limitaciones

El reto diario, la expedición en solitario y el archivo son gratuitos sin límite de tiempo ni muro de registro. Quien quiera acceso a la biblioteca completa de escenas, filtros por era o lugar, el archivo histórico de retos diarios pasados y la posibilidad de generar escenas propias puede suscribirse a EraGuessr+ por 3,59 euros al mes o 18,01 euros al año, con el tipo de cambio dólar-euro aplicado en el momento de la compra.