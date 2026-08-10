Gemini ahora te cuenta cuentos en casa, es la última apuesta de Google Home

La actualización, anunciada la semana pasada, convierte a Gemini en una especie de narrador interactivo. Basta con pedirle en voz alta que invente una aventura para que empiece a contarla, y a partir de ahí se puede intervenir en cualquier momento. Se puede cambiar de personaje a mitad de escena, sustituir los tres cerditos por cinco macarras, o pedirle que meta a los propios hijos como protagonistas de la historia. Google lo describe como una experiencia en tiempo real, donde el usuario puede interrumpir el relato y redirigir la trama sin que el asistente pierda el hilo, algo que hasta ahora era difícil de conseguir con los altavoces inteligentes convencionales, pensados para responder preguntas puntuales más que para sostener una narración larga y cambiante.

La función se apoya en la misma tecnología conversacional que Google ya usa en el resto de su ecosistema Gemini, adaptada aquí a un formato pensado para el salón o la habitación infantil en lugar de para el escritorio o el móvil.

El resto de la actualización, más discreto pero más útil

Storytime es la novedad que Google ha elegido destacar, pero no es la única. La actualización también mejora la gestión de alarmas y temporizadores, corrige varios errores acumulados en versiones anteriores y amplía la compatibilidad de la app con más marcas de cámaras de seguridad, sumando opciones de visualización y grabación que antes solo estaban disponibles con los dispositivos propios de Google.

Las automatizaciones del hogar, esas rutinas que encienden luces o ajustan la temperatura según ciertas condiciones, ya se pueden configurar en ruso, tailandés, turco y vietnamita, lo que amplía de forma notable el número de idiomas soportados desde el lanzamiento original.

Son cambios menos vistosos que un narrador con inteligencia artificial, pero es probable que acaben teniendo más impacto en el día a día de quien ya usa Google Home para controlar su casa, frente a una función como Storytime que depende de que exista una demanda real por parte de las familias.

Una función vistosa que busca su hueco

La pregunta es si responde a una necesidad concreta o si es, sobre todo, un escaparate para demostrar hasta dónde llega Gemini en un ámbito doméstico. Ese escepticismo tiene sentido. Contar cuentos improvisados es una tarea que exige coherencia narrativa sostenida, algo en lo que los modelos de lenguaje todavía cometen errores, y que un altavoz sin pantalla pueda mantener la atención de un niño durante minutos es, de entrada, una apuesta arriesgada.

Un actualización que encaja con una tendencia clara en el sector, que empuja a Gemini hacia cualquier rincón del hogar donde antes había solo un asistente de voz limitado a poner música o dar el tiempo. Si Storytime cuaja o queda como una demo curiosa dependerá de si Google consigue que la experiencia sea de confianza cuando quien la usa es un niño de cinco años pidiendo que el dragón gane esta vez.