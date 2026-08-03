El agente de IA de Google puede reservarte un vuelo, pero no puede entrar en España

Gemini Spark es la apuesta de Google por algo distinto a un chatbot que responde cuando se le pregunta. Es un agente que ejecuta tareas de varios pasos por su cuenta, dentro de la infraestructura en la nube de la compañía, sin necesidad de que el ordenador o el móvil del usuario estén encendidos. El 30 de julio Google anunció en su blog oficial la expansión de Spark a más de 160 países para los suscriptores de Google AI Pro, junto con una integración con Chrome, de momento solo en Estados Unidos, que permite al agente acceder, con autorización previa, a cuentas con sesión iniciada y contraseñas guardadas para completar gestiones como buscar apartamento o iniciar la reserva de un vuelo.

Qué hace Spark que no hacía el Gemini de siempre

La diferencia con el asistente conversacional habitual está en la iniciativa. Spark no espera una pregunta para ponerse a trabajar, sino que actúa siguiendo instrucciones previas del usuario sobre Gmail, Google Documentos, Hojas de cálculo y Calendar, y ahora también sobre el propio navegador. Corre sobre Gemini 3.6 Flash, el modelo rápido que Google presentó hace pocas semanas, pensado para sostener este tipo de tareas encadenadas sin disparar los tiempos de espera. Google lo describe como un asistente disponible las 24 horas, capaz de avanzar gestiones mientras el usuario duerme o hace ejercicio. Ese es el discurso de la marca, y conviene tratarlo como tal, no como una descripción neutra de lo que ocurre por debajo.

Por qué España se queda fuera de este despliegue

La documentación de soporte de Google marca como exclusiones explícitas el Espacio Económico Europeo, que incluye a España, además de Reino Unido, Suiza y Nigeria. Así que Gemini Spark no es una función que «todavía no ha llegado» a España en el sentido habitual de un lanzamiento escalonado, sino un producto que Google ha decidido no activar en territorio europeo por ahora. Varios medios especializados apuntan al Reglamento de IA de la Unión Europea como motivo de fondo, cuyas obligaciones de transparencia para sistemas que actúan de forma autónoma entraron en vigor precisamente el 2 de agosto. Un agente capaz de operar cuentas y ejecutar trámites sin supervisión directa encaja de lleno en el tipo de sistema que esa normativa somete a más requisitos, y todo apunta a que Google prefiere esperar a tener resuelto el cumplimiento normativo antes de activar Spark aquí.

Y lo que todavía no sabemos

Google no ha explicado con detalle qué ajustes concretos necesita hacer para operar Spark bajo el marco europeo, ni ha dado una fecha para su llegada a España. Las estimaciones que circulan hablan de finales de este año, coincidiendo con el trabajo de adaptación al AI Act y a la Ley de Mercados Digitales, pero es una previsión extraoficial, no un compromiso de la compañía. Tampoco está claro si, cuando Spark llegue a Europa, lo hará con la misma integración de Chrome y acceso a contraseñas guardadas que ahora se limita a Estados Unidos, o si esa función concreta quedará sujeta a restricciones adicionales. Lo que sí deja claro este episodio es que la regulación europea ya está condicionando, en tiempo real, qué productos de IA puede usar un usuario en España y cuáles se quedan esperando al otro lado del Atlántico.