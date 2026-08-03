El Fold8 Ultra se abre en dos, y el precio se estira con él

Samsung presentó el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Z Fold8, el Z Flip8, el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2 el 22 de julio en el Unpacked de Londres, pero la noticia es otra, la de los precios confirmados y la fecha de llegada a las tiendas españolas. Samsung ha fijado el 7 de agosto como el día en que estos cinco dispositivos empiezan a venderse de forma oficial, con promociones de precompra que están activas hasta el 6 de agosto.

Lo que dará la IA de Gemini a estos terminales

La respuesta de Samsung a esa pregunta se llama, sobre todo, Now Nudge y Gemini Notebook. Now Nudge es una función que detecta cuándo una conversación está generando un plan concreto, por ejemplo cuando alguien propone una hora para quedar, y ofrece de forma automática consultar la agenda, buscar una ubicación o guardar una dirección, sin necesidad de abrir otra aplicación. Gemini Notebook es un espacio de trabajo persistente en el que se pueden arrastrar documentos, notas, fotos o grabaciones para convertirlos en resúmenes, informes, infografías o incluso vídeos y pódcasts generados por IA.

A esto se suma la ampliación del catálogo de aplicaciones donde Gemini puede automatizar tareas, que según Google pasa de un puñado de apps a más de 40, entre ellas buscar entradas, encontrar un restaurante cercano o hacer una reserva. Todo esto, conviene subrayarlo, es la descripción que hacen Samsung y Google de sus propias funciones.

Lo que el Unpacked de Londres no resolvió

La primera es cuánto de esto depende de la nube y de una conexión estable, porque tareas como generar un vídeo a partir de un documento o automatizar una reserva en una aplicación externa no son cálculos que el teléfono resuelva solo, por mucho procesador de última generación que lleve dentro. La segunda es una que esta misma semana ha ganado peso, después de que Google confirmara que su agente Gemini Spark no está disponible en el Espacio Económico Europeo por las obligaciones del Reglamento de IA.

Todavía no hay indicios de que las funciones de automatización de Fold8 Ultra y compañía vayan a sufrir restricciones parecidas en España, pero después del precedente de Spark, es una pregunta que merece seguimiento antes de dar por hecho que todas las funciones que se vieron sobre el escenario de Londres llegarán completas y sin recortes a este lado del Atlántico.

Precios confirmados para España

El Galaxy Z Flip8 sale a la venta desde 1.299 euros, el Galaxy Z Fold8 desde 1.999 euros y el Galaxy Z Fold8 Ultra desde 2.799 euros, según los precios oficiales publicados por Samsung España. El Galaxy Watch9 se mueve entre los 409 euros de la versión de 40 milímetros con Bluetooth y los 489 euros de la versión de 44 milímetros con LTE, mientras que el Galaxy Watch Ultra2 parte de 749 euros en su única configuración de 47 milímetros con conectividad LTE. Son cifras que sitúan de nuevo a los plegables de gama alta de Samsung en el terreno de los mil y pico euros por encima de un buque insignia convencional.