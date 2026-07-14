Meta AI en WhatsApp: las funciones de inteligencia artificial que puedes usar en España y cómo activarlas

Meta AI lleva tiempo en WhatsApp, pero sus funciones más útiles llegaron a España en junio de 2026, los resúmenes de conversaciones y la transcripción de audios. Vienen integradas en la aplicación, sin instalar nada aparte, aunque casi todas aparecen apagadas o pasan desapercibidas, así que la mayoría de la gente ni las usa. A continuación te muestro qué hace cada una y los pasos exactos para ponerla en marcha.

Resumir un grupo con muchos mensajes sin leer

Es la función de Meta AI más útil si perteneces a grupos con mucho tráfico, ya que resume los mensajes que te has perdido para que te pongas al día de un vistazo. Eso sí, por defecto viene desactivada.

Para activarla, abre Ajustes, entra en Chats y pulsa Tratamiento privado. Dentro, activa el interruptor Funciones de tratamiento privado. Con eso autorizas a Meta AI a ayudarte a ponerte al día y a redactar mensajes. La propia pantalla aclara que, actives o no estas funciones, ni Meta ni WhatsApp pueden acceder a tus mensajes personales, porque el contenido se procesa de forma cifrada.

Transcribir una nota de voz a texto

Si te mandan un audio y no puedes escucharlo, WhatsApp lo convierte en texto dentro del propio chat. Ve a Ajustes, entra en Chats y activa Transcripciones de mensajes de voz. Después, mantén pulsado cualquier audio y elige Transcribir. La primera vez el móvil descarga el paquete de idioma, y conviene comprobar que el español está seleccionado.

A diferencia de los resúmenes, esta función no usa Meta AI. La transcripción se hace en tu propio teléfono y los audios siguen cifrados de extremo a extremo, así que ni WhatsApp ni Meta acceden a su contenido. Además, no es nueva, está disponible desde finales de 2024.

Preguntar o crear imágenes con el asistente

Para hablar con el asistente en una conversación, escribe @MetaAI seguido de tu pregunta y todos verán la respuesta. Sirve para resolver una duda rápida sin salir del chat o para generar una imagen describiéndola con palabras, útil para un estado o un fondo de pantalla. Ten presente que lo que escribas al asistente de esta forma es visible para el resto del grupo.

Cambiar el tono de un mensaje antes de enviarlo

La función Ayuda para escribir reescribe un borrador para que suene más formal, más amable o más breve. Redacta el mensaje, pulsa el icono de Meta AI que aparece junto al cuadro de texto y elige el tono. Es cómoda para multitud de escenarios del día a día.

Controlar qué ve la inteligencia artificial

Conviene despejar un bulo que ha circulado mucho, Meta AI no lee tus conversaciones de forma automática. Solo accede a los mensajes en los que la mencionas con @MetaAI o a los que compartes con ella de forma expresa. El resto de tus chats queda fuera de su alcance.

Los resúmenes, por su parte, usan la tecnología Tratamiento Privado, que según Meta procesa los mensajes en un entorno seguro al que ni la empresa ni la app acceden. La excepción son las conversaciones que mantengas directamente con el asistente: esas sí se guardan en los servidores de Meta hasta que las borras.

Si quieres blindar un grupo o un chat concreto, entra en él, pulsa su nombre en la parte superior y activa Privacidad avanzada del chat. Eso impide mencionar al asistente dentro de esa conversación y bloquea la exportación de los mensajes.

Meta AI en WhatsApp no cambia la forma de usar la aplicación, pero sí resuelve dos molestias reales, ponerte al día en grupos que se disparan y no tener que escuchar audios interminables. El resto, la generación de imágenes o el ajuste de tono, es más accesorio que imprescindible. La recomendación es que actives solo lo que de verdad vayas a usar, revisa la Privacidad avanzada del chat en tus conversaciones sensibles y recuerda que la IA no husmea en tus mensajes por su cuenta, solo actúa cuando la llamas. Con esas precauciones, es una herramienta útil que conviene tener a mano sin necesidad de encenderlo todo.