Cómo activar la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp

La transcripción de los mensajes de voz en WhatsApp ya es una realidad y por eso, así puedes activarla en tu dispositivo. El ejemplo está hecho paso a paso en un iPhone, pero se ejecuta de igual manera en un dispositivo Android. Por tanto, no vas a tener ningún problema a la hora de hacerlo. Dale un nuevo impulso a tu aplicación de mensajería favorita.

Activa la transcripción en WhatsApp

Lo primero que debes hacer es actualizar WhatsApp a la última versión que se encuentre disponible. Por tanto, entra en tu tienda de aplicaciones y comprueba si tienes la última actualización de WhatsApp. Una vez que lo hayas descargado y ejecutado, haz lo siguiente.

En primer lugar, abre WhatsApp y ve a la pestaña Ajustes, y una vez dentro, pulsa sobre Chats.

Ahora, encontrarás por defecto desactivada la opción de la transcripción de mensajes de voz.

Pulsa sobre ella y automáticamente, te aparecerá una pestaña como esta. En ella, la aplicación nos avisa de que esta función también está sometido al cifrado de extremo a extremo. Ahora, pulsa para seleccionar el idioma, al cual se van a transcribir tus mensajes.

Selecciona el idioma que necesites.

Una vez que sales de esta función, ya lo tienes activado. Puedes comprobarlo, ya que el interruptor que anteriormente aparecía en gris, ahora parece marcado como verde.

Ahora bastará con que te vayas algún audio de WhatsApp que hayas enviado o recibido. Haz una pulsación prolongada sobre el y pincha sobre Transcribir para que el mensaje de voz se convierta en texto.

Como puedes comprobar, la transcripción se ejecuta en formato texto.

Aparentemente no existe alguna limitación de tiempo a la hora de transcribir el mensaje a texto. He probado con una nota de audio de tres minutos y la ha transcrito sin problema, aunque ha tardado unos segundos en hacerlo. Es interesante saber que aquellas palabras que no puede transcribir porque no las entienda aparecerán como una raya.

Es una función muy útil

Los mensajes de voz de WhatsApp se han convertido en un elemento demasiado popular, pero quien los manda muchas veces no tiene en cuenta que la persona que lo va a recibir quizás no pueda escucharlo en ese momento. Por eso, la función de la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp es una alternativa excelente para conocer el contenido del audio sin tener que reproducirlo ni escucharlo. Hay que tener en cuenta que la transcripción puede presentar fallos, sobre todo, si se habla muy rápido o se utilizan algunas palabras propias de algún área muy concreta y no habituales en el español común. Sin embargo, es una herramienta más que interesante que puedes poner en marcha de esta forma.