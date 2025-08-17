Quién es Juan Ayuso: su edad, de dónde es, equipo, quiénes son sus padres y todo sobre el ciclista

Juan Ayuso está llamado a ser uno de los ciclistas españoles a seguir en los próximos años. Nacido en Cataluña, se siente más de Jávea, ya que es en la localidad donde más años ha vivido. Es un amante de los deportes, como el fútbol o la Fórmula 1, pero también le gustan los videojuegos. Está centrado totalmente en su carrera y en alguna entrevista ha reconocido que no sale de fiesta con sus amigos porque está enfocado en el ciclismo.

Uno de sus sueños es el de ganar el Tour de Francia, algo que los aficionados españoles al mundo del ciclismo esperan poder celebrar con él algún día. Además, ha reconocido que su ídolo de la niñez ha sido Alberto Contador, aunque asegura que se ha fijado en algunas de las figuras más importantes del mundo del deporte como Michael Jordan o Rafa Nadal.

De dónde es Juan Ayuso y cuántos años tiene

Juan Ayuso nació el 16 de septiembre de 2002 en Barcelona, pero a los dos años se tuvo que trasladar con su familia a Estados Unidos por motivos laborales de su padre. Allí se instaló en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Durante su infancia en tierras americanas, tal y como ha informado en su biografía, el catalán optó por practicar el deporte mayoritario en España, aunque no en el país de las oportunidades: el fútbol.

Y es que durante los cuatro años que estuvo viviendo en Atlanta, pudo haber escogido el baloncesto o haberse acercado al béisbol o fútbol americano, pero Juan Ayuso se decantó por el fútbol, o como lo conocen en Estados Unidos, el soccer. Ya en 2009, su familia regresó a España, pero no en su Barcelona natal, sino que se fueron a vivir a la capital, a Madrid.

Reconocido aficionado del Barcelona, Juan Ayuso defendió los colores del CD Canillas madrileño durante su infancia en la capital de España, pero, una vez más, sus padres tuvieron que mudarse y este cambio sería clave para su carrera profesional. La familia se trasladó a la costa, más concretamente a Jávea, Alicante, donde comenzó a despertar ese amor por el ciclismo.

Es cierto que al mudarse a Jávea continuó jugando al fútbol, lo que compaginó con la vela hasta que conoció a uno de sus amigos, Mateo, que le introdujo en el mundo del ciclismo. Allí probó en la escuela de la localidad alicantina y hasta los 11 años siguió jugando al deporte rey, pero finalmente, ante la dificultad de practicar los dos deportes, acabó decidiendo que escogía la bicicleta y el pedaleo antes que las patadas al balón.

El resto es historia, ya que el ciclista que cumplirá 23 años a mediados de septiembre, fue mejorando y ya en categoría de cadete fue bicampeón de España. Poco a poco su sueño de dedicarse a este deporte de manera profesional estaba cada vez más cerca y, tras competir en torneos nacionales y fuera de nuestras fronteras, en 2020 el UAE Team Emirates se fijó en él y le contrató.

En qué equipo corre Juan Ayuso

Actualmente Juan Ayuso forma parte del equipo UAE Team Emirates, que fue fundado en 2005. Actualmente es uno de los mejores equipos que hay en el mundo del ciclismo, ya que desde 2018 han conseguido ganar en cuatro ocasiones el Tour de Francia y una vez el Giro de Italia. En el historial del conjunto asiático hay multitud de triunfos.

En la plantilla del UAE Team Emirates se encuentran ciclistas de un altísimo nivel que son los compañeros de Juan Ayuso. Entre todos ellos están los españoles Igor Arrieta, Marc Soler y Pablo Torres, pero entre los más veteranos están Adam Yates y la gran estrella del equipo, que es Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia. El esloveno no estará en La Vuelta Ciclista a España 2025 y el Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida serán los líderes del conjunto para tratar de llevarse el triunfo.

Quiénes son los padres de Juan Ayuso

Su padre, Javier Ayuso, reconoce que no se había interesado en el mundo del ciclismo hasta que su hijo comenzó a practicarlo. De hecho, al igual que Juan en sus inicios, a su progenitor el deporte que más le llamaba era el fútbol, el cual practicó hasta regional. Una vez que su hijo empezó a pedalear, él también comenzó a hacerlo y a estudiar técnicas para tratar de enseñarle. Durante su infancia, hizo hincapié en el ciclista y en su hermana para que también se formasen académicamente y ha desvelado que sacaban buenas notas de pequeños.

Javier Ayuso es economista y fruto de su trabajo fue trasladado a Atlanta por la empresa en la que trabajaba, la compañía conocida internacionalmente Randstad. Por otro lado, su madre, Susana, también se dedica al mismo campo que su marido, mientras que la hermana de Juan, María, se encuentra viviendo en Londres ahora mismo y, además de jugar al baloncesto, trabaja para JP Morgan.