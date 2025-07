Todo sobre Tadej Pogacar: su edad, cuántos Tour de Francia ha ganado, cuánto gana al año y todo sobre su vida

Tadej Pogacar está llamado a convertirse en uno de los mayores iconos de la historia en el mundo del ciclismo. El esloveno, en una nueva edición del Tour de Francia, buscará nuevamente colgarse el maillot amarillo y su victoria número 100 en la gran prueba por excelencia del calendario, que se disputará del 5 de julio al 27 del mismo mes en territorio francés. A continuación, os detallaremos todo sobre la vida y el recorrido del corredor esloveno.

Tadej Pogacar es uno de esos deportistas que nacieron con algo distinto para sobresalir por encima del resto en algún deporte concreto. El esloveno, a sus 26 años, es parte de la historia del ciclismo por sus innumerables triunfos. El corredor de UAE Team Emirates XRG, además, posee unas cualidades, un peso y una estatura acorde (66 kilos y 1,76cm) a las características esenciales para poder coronarse como uno de los mejores de todos los tiempos.

