Real Madrid – Osasuna hoy en directo | Alineaciones, a qué hora es y dónde ver online en streaming el estreno de Liga en vivo

Real Madrid
El Real Madrid y Osasuna se miden en el partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga
El Santiago Bernabéu acogerá este partidazo Real Madrid - Osasuna de la Liga
Vinicius
El brasileño es titular hoy contra Osasuna, pero se ha quedado fuera de la lista de Brasil que ha dado Carlo Ancelotti, por lo que Vinicius descansará en el parón internacional.
Alineación de Osasuna
También conocemos los once escogidos por Alessio Lisci para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial de Osasuna contra el Real Madrid hoy: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén García, Aimar Oroz, Budimir.
¿Dónde ver el Real Madrid – Osasuna en streaming?
Este Real Madrid – Osasuna se puede ver en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Dazn, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs.
¿A qué hora empieza el Real Madrid – Osasuna hoy?
La Liga programó este Real Madrid – Osasuna en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. ¡Queda apenas una horita para que arranque este partidazo en el Santiago Bernabéu!
¿Quién será el árbitro del Real Madrid – Osasuna?
El Comité Técnico de Árbitros designó a Adrián Cordero Vega como el árbitro principal de este Real Madrid – Osasuna de la jornada 1 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo estará a los mandos del VAR.
Un pellizco económico
Ya es oficial el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles, por lo que el Real Madrid se llevará unos 9 millones por la operación.
Alineación del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once escogido por Xabi Alonso para intentar conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra Osasuna: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Vinicius, Mbappé.
Todo preparado
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para acoger este primer partido de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y de Osasuna.
El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a Osasuna para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga, que promete ser frenético. Ambos equipos tienen la esperanza de estrenarse esta temporada con victoria en Concha Espina y los de Xabi Alonso, viendo cómo ha comenzado el Barcelona, son conscientes de que no pueden despistarse porque el campeonato va a estar muy disputado. En la web de DIARIO MADRIDISTA te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Osasuna.
Real Madrid – Osasuna, en directo
Empieza la temporada
Comienza oficialmente la campaña para el Real Madrid y Osasuna. Muchos se preguntan por qué se juega este partido un martes y hay que recordar que el cuadro blanco intentó atrasarlo aun más, ya que los de Xabi Alonso jugaron este verano el Mundial de Clubes en Estados Unidos, competición en la que alcanzaron las semifinales. Esto se traduce en que los de Chamartín han tenido mucho menos tiempo de descanso respecto al resto de equipos de la máxima categoría del fútbol español, por lo que intentaron aplazarlo, pero Javier Tebas rechazó la petición de los madridistas.
Xabi Alonso se estrena
Es cierto que Xabi Alonso ya debutó oficialmente dirigiendo al Real Madrid durante el Mundial de Clubes, pero tras la dura eliminación que sufrieron a manos del PSG, el tolosarra advirtió que eso formaba parte de la temporada pasada. Ahora ha tenido algo más de tiempo para ir transmitiendo sus ideas a los futbolistas de la plantilla y ahora le llega la hora de la verdad. Lo que sí será su estreno es como entrenador en el Santiago Bernabéu, por lo que volverá a reencontrarse con los aficionados que tanto le quieren de su etapa como futbolista.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de DIARIO MADRIDISTA a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 1 de la Liga. El Santiago Bernabéu ya está listo para acoger un encuentro que siempre es apasionante, ya que el cuadro blanco espera poder estrenarse con una victoria delante de sus aficionados, pero los rojillos siempre se han caracterizado por su entrega y garra, por lo que esperan poder dar la sorpresa en Concha Espina en su estreno oficial esta campaña.
Ambiente en el Santiago Bernabéu: sonidos y cánticos en vivo
Salen a calentar los futbolistas del Real Madrid y el Santiago Bernabéu es un clamor. Se nota que los aficionados tienen ganas de ver ya a Xabi Alonso y a sus futbolistas.