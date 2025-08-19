Xabi Alonso elige a Brahim

Brahim Díaz apunta titular en el encuentro que enfrentará a Real Madrid y Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. El malagueño se ha ganado la confianza de un Xabi Alonso que está encantado con su nivel y su compromiso, lo que le ha permitido ser elegido para ocupar el costado derecho del ataque madridista por delante de Rodrygo.

«Le he visto bien, ya le conocía, lo diferente que puede ser, cómo entiende la posición, sabe generar cosas diferentes, cómo se relaciona bien con los compañeros. En espacios cortos es buenísimo, es ambidiestro, define muy bien. No me ha sorprendido porque ya lo conocía bien», aseguró Xabi Alonso en la previa del encuentro contra los navarros.

Brahim fue titular contra el Tirol en el único partido de pretemporada que jugaron los blancos este verano. El internacional marroquí jugó por el costado derecho en Austria con un gran rendimiento. Se asoció a la perfección con sus compañeros, derrochó calidad y un compromiso defensivo que ha llevado a Xabi a decantarse para este comienzo de temporada.

Brahim se gana a Xabi

Brahim ya ha demostrado de lo que puede ser capaz ante Xabi Alonso, quien está encantado con el malagueño. Consciente de la dura competencia en la zona ofensiva, el atacante confía plenamente en poder hacerse un hueco y sumar minutos de calidad a lo largo del curso. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones -extremo, mediapunta o incluso interior- lo convierte en una pieza muy valiosa dentro del esquema técnico. Por el momento y mientras Bellingham siga recuperándose, es el elegido para ser titular.

Xabi Alonso, además, tiene una opinión muy favorable sobre Brahim. Considera que es un jugador clave para cambiar el rumbo de los partidos, tanto saliendo de inicio como desde el banquillo. Destaca su creatividad, dinamismo y capacidad para rendir en diferentes roles tácticos: como segundo delantero en un 4-4-2, mediapunta en un rombo o partiendo desde la derecha en un 4-2-3-1. Su versatilidad es, sin duda, un recurso muy apreciado por el técnico vasco.

La apuesta del Real Madrid

No sólo Xabi Alonso está encantado con Brahim, sino que también el propio Real Madrid ha dejado claro que confía en el malagueño para el presente y, sobre todo, para el futuro. Por ello, hace unas semanas firmó su renovación con la entidad madridista, alargando un contrato que acababa en 2027. Para el club es un jugador de plantilla capital que siempre suma.