Imparable Nico Paz: sube 10 millones su valor y entra en el Top 5 de la Serie A

Nico Paz sigue confirmándose como una de las grandes sensaciones de la Serie A en su segunda temporada en el Como. El futbolista hispano-argentino ha contribuido con cinco goles y cinco asistencias a que su equipo pelee por puestos europeos tras 15 jornadas ligueras. El portal especializado Transfermarkt ya le coloca como el quinto jugador más valioso de la Serie A, con 65 millones de euros, tras aumentar en 10 millones su cotización.

Como gran estrella del campeonato italiano se mantiene Lautaro Martínez (85 millones), seguido de su compañero Alessandro Bastoni (80) y sólo con Kenan Yildiz (Juventus, 75) y Rafael Leao (Milán, 70) por delante de Nico Paz. El canterano madridista sigue brillando a las órdenes de Cesc Fàbregas. Tras una primera temporada en la que sorprendió por su rápida adaptación a una liga exigente como la Serie A, su segunda campaña en el Como ha sido la de su confirmación como una de las grandes promesas del planeta fútbol.

El Real Madrid no tendrá que acercarse a los 65 millones que marca su valor de mercado para recuperar a Nico Paz. El club blanco cuenta con una opción preferencial para recomprar al jugador por ocho millones de euros. Una cifra que le convierte en una auténtica ganga para el Real Madrid y que le sitúa como el primer fichaje de cara a la temporada 2026/27 si nada se tuerce. Su vuelta ya estuvo cerca el pasado verano, pero el fichaje de su compatriota Franco Mastantuono alargó un año más su Erasmus en Italia.

En caso de que el conjunto merengue no contemple su vuelta, a Nico Paz no le faltarán pretendientes. Los rumores de un supuesto interés del Inter se dispararon meses atrás cuando su padre, Pablo Paz, se reunió con Javier Zanetti en Italia, vicepresidente de los nerazzurri y ex compañero en la selección argentina. Tanto si regresa al Real Madrid, como si sale al mercado, la experiencia de Nico Paz en el Como se puede considerar como un éxito rotundo tanto para el jugador como para los dos clubes.

Jacobo Ramón brilla junto a Nico Paz

La conexión Como-Real Madrid se potenció este verano con la llegada de un nuevo canterano al equipo que dirige Cesc Fàbregas. Jacobo Ramón aterrizó en el conjunto italiano tras despuntar en ‘La Fábrica’ y debutar con el primer equipo merengue. Pese a su juventud, el defensor de 20 años de edad se ha convertido en un fijo en la zaga del Como. El madrileño ha sido titular en 12 de los 15 partidos de su equipo en Serie A y ha disparado su valor de mercado, según Transfermarkt, hasta los 18 millones de euros.