A Modric no se le acaba la gasolina: líder del Milan en minutos con 40 años

Luka Modric sigue teniendo cuerda para rato. El centrocampista croata dejó el Real Madrid el pasado verano después de 13 exitosas temporadas en el conjunto blanco. Llegó como agente libre al AC Milan, un equipo en el que se ha convertido en el referente absoluto en pocos meses. Con quince jornadas de Serie A disputadas, Modric es el jugador con más minutos de los rossoneri. El de Zadar supera, incluso, al guardameta Mike Maignan en este apartado.

La veteranía de Modric, con 40 años y más de un millar de partidos a sus espaldas, podía presagiar que en su primera temporada en Milan guardaría fuerzas para su último Mundial con Croacia. Nada más lejos de la realidad, el croata se ha convertido en el insustituible número uno de Allegri. El croata ha sido titular en los 15 partidos de la Serie A, y sólo ha sido sustituido en dos de ellos. Modric abandonó el campo antes del pitido final en la primera jornada -a los 74 minutos- y en la cuarta, a falta de nueve para el final. Por tanto, el centrocampista ha disputado de forma íntegra los últimos 11 encuentros ligueros del AC Milan.

El desempeño colectivo también está acompañando en los primeros meses de Luka Modric en Italia. El AC Milan ocupa la segunda plaza de la Serie A, a sólo un punto de distancia del Inter. Por el momento, la mejoría es notable respecto a la pasada campaña, donde los rossoneri se quedaron fuera de los puestos europeos tras acabar en octava posición. Con sus rivales directos compaginando el campeonato doméstico con las competiciones continentales, el AC Milan se sitúa como uno de los favoritos junto al Inter y el Nápoles, vigente campeón. Sumando una Serie A a su palmarés, Modric pondría el broche a un currículum futbolístico prácticamente inmejorable.

El último baile de Modric con Croacia

Luka Modric está recuperando su mejor versión en Italia, pero un gran objetivo se le presenta a medio plazo. El de Zadar estará en el próximo Mundial con Croacia, un torneo en el que la selección balcánica ha dejado grandes actuaciones con Modric como líder. La cita norteamericana apunta a ser el último gran torneo del ’10’ con su país, salvo que siga sorprendiéndonos con su longevidad. Tras alcanzar el podio – tercera en 2022 y segunda en 2018- en dos ediciones consecutivas, Croacia se ha establecido como una selección a evitar en los cruces.

El ex del Real Madrid volverá a capitanear a su país en su cuarto Mundial consecutivo, en el que ha quedado encuadrado en uno de los grupos más complejos del torneo. Los croatas comparten el Grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá. El nuevo formato mundialista facilita la clasificación a dieciseisavos, ya que también avanzan ocho de los 12 terceros de cada grupo.