Modric ya triunfa en Italia… y la Serie A se lo reconoce

Los años pasan, aunque no igual para todos. Luka Modric es un ejemplo de lo segundo. A sus 40 años, el croata ha cogido el mando de un histórico de Italia como el Milan para seguir demostrando que aún le queda mucho fútbol en sus botas. El gran rendimiento del ’14’ ha sido reconocido por la Asociación de Futbolistas Italianos, que le ha nombrado MVP (mejor jugador) de la Serie A en el mes de septiembre.

Un galardón que votan entre sus propios compañeros de profesión, que han valorado la inmediata adaptación de Luka Modric a un nuevo equipo y un nueva competición para él. La leyenda del Real Madrid se ha convertido en el líder indiscutido del mediocampo rossoneri, en el que lo ha jugado prácticamente todo. Ha sido titular en los nueve partidos de Serie A, y sólo en dos de ellos ha sido sustituido. Sus cifras, un gol y tres asistencias, no hacen justicia a su importancia en el Milan.

El mediocampista croata cayó de pie en San Siro. En el debut oficial ante su afición, en un encuentro de Copa ante el Bari, la afición milanista ovacionó hasta en dos ocasiones a Modric. La primera, durante la presentación oficial de la plantilla previa al partido, y la segunda cuando ingresó en el verde en el minuto 66 del choque. Algo que no se ha vuelto a repetir, ya que el croata ha sido titular en todos los partidos y no jugó la siguiente ronda copera ante el Lecce.

En su llegada al Milan, Modric marcó objetivos ambiciosos para un club que finalizó en octava posición en la Serie A la pasada campaña. «Soy muy competitivo y quiero transmitir esto al equipo. El objetivo mínimo es clasificarnos para la Champions League, pero el Milan debe luchar por ganar títulos: ese es mi objetivo, y debería ser el mismo para todos». Una promesa, la de luchar por el campeonato, que por el momento está cumpliendo. Pese a sumar dos empates consecutivos, el equipo que dirige Allegri se sitúa en el cuarto lugar de la tabla, a tres puntos del líder.

El Mundial, el gran objetivo de Modric

El gran torneo que se vislumbra en el horizonte de Luka Modric es el Mundial del próximo verano. La presencia croata en la cita en el continente americano está prácticamente garantizada. Sería el quinto torneo mundialista para el ex del Real Madrid. En los mundiales, la leyenda del mediocampista se ha agrandado aún más; liderando a una selección (por historia y habitantes) menor hacia la final de 2018 y las semifinales de 2022.