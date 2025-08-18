Modric debuta en San Siro y la afición del Milan le recibe como una leyenda

4.844 días después, Luka Modric se enfundó una camiseta diferente a la del Real Madrid en un partido oficial. El croata debutó con el Milan en San Siro, en un duelo que supuso también la presentación de la plantilla ante su afición de cara a la temporada 2025/26. Los de Massilimiano Allegri se impusieron 2-0 al Bari, equipo de Serie B, en la segunda ronda de Copa. Modric partió desde el banquillo e ingresó al césped en el minuto 66 del choque.

El ex capitán del Real Madrid recibió dos sonoras ovaciones por parte de los aficionados milanistas en su día uno en San Siro. Su nombre fue el más aplaudido en la presentación de la plantilla antes del inicio del partido. Después, al entrar al terreno de juego en sustitución de su compañero Samuele Ricci. Modric, con el 14 a la espalda, actuó como brújula del equipo en apenas media hora de juego. El 2-0 que reinaba en el marcador no se movió desde la entrada del croata.

Un Milan con varias caras nuevas empezó con buen pie su temporada. El cambio de ciclo en el conjunto italiano es evidente. Las salidas de Reijnders (55 millones, Manchester City), Thiaw (35 millones, Newcastle) y Theo Hernández (25 millones, Al-Hilal), entre otros, han ingresado cerca de 150 ‘kilos’ en las arcas milanistas. En su lugar, han llegado fichajes como Jashari, Ricci, de Winter y un viejo conocido del fútbol español como Pervis Estupiñán. Luka Modric, por su parte, pondrá su dilatada experiencia futbolística al servicio de un gigante europeo en horas bajas.

Pese a contar con varias bajas notables, el Milan ha conseguido mantener a jugadores cotizados en el mercado como el portero Maignan o los delanteros Leao y Pulisic. Ante el Bari, la dupla atacante fue la protagonista del encuentro. En el minuto 14, el portugués fue el encargado de abrir la lata con un potente remate de cabeza. La sentencia llegó tras el descanso, cuando Pulisic recibió un buen pase de Giménez para anotar el segundo y definitivo tanto del partido.

Modric, ambición para el Milan

En su nueva etapa como jugador rossoneri, Modric tiene como primer objetivo devolver al Milan a los puestos europeos. El conjunto que ahora comanda Allegri ocupó el octavo lugar de la Serie A la pasada campaña, su peor resultado en las últimas ocho temporadas. Una actuación que les condenó a quedarse fuera de competición europea y a disputar esta ronda copera, de la que están exentos los siete primeros clasificados en liga y el campeón del pasado torneo (Bolonia).

La victoria ante el Bari es el primer paso de Luka Modric en su nuevo club. El mediocampista croata mostró su ambición en su rueda de prensa de presentación. «Soy muy competitivo y quiero transmitir esto al equipo. El objetivo mínimo es clasificarnos para la Champions League, pero el Milan debe luchar por ganar títulos: ese es mi objetivo, y debería ser el mismo para todos», declaró el ’14’.