Modric debuta con el Milan: 13 años después viste una camiseta distinta a la del Real Madrid

Modric jugó los 45 minutos de la segunda parte en Stamford Bridge con la camiseta del Milan. Sus primeros minutos con su nuevo club después de 13 años consecutivos en el Real Madrid. Salió con 2-0 en contra y con un jugador menos. Su Milan terminó perdiendo 4-1 ante el actual campeón del Mundial de Clubes. Tras finalizar el encuentro, Cole Palmer le pidió su primera camiseta con el Milan.

El Milan de Modric cae en Londres

El último amistoso de pretemporada de los Rossoneri terminó en derrota ante el Chelsea de Enzo Maresca en Stamford Bridge. Massimiliano Allegri optó por un dinámico 3-4-3, reservando al debutante Luka Modrić para la segunda parte. Tras 20 minutos de juego, el AC Milan perdía por dos goles y se quedaba con diez hombres tras la expulsión de Coubis. La primera parte fue complicada para los italianos, que tuvo dificultades para encontrar el ritmo y solo produjo alguna contra de Leao.

El Chelsea dominó el balón y marcó el ritmo del partido, pero los rossoneri se apretaron en la segunda mitad y generaron algunas ocasiones al contraataque. El partido terminó con una derrota por 4-1, pero los de Allegri resistieron tras una primera fase desastrosa. La segunda mitad comenzó con el debut de Luka Modric y el croata se metió en el partido inmediatamente, irrumpiendo en el espacio con el balón en los pies y probando a Robert Sánchez desde la frontal del área. El Milan recibirá al Bari en la Copa Italia el próximo domingo, antes de medirse al Cremonese en la Serie A el 23 de agosto.