Oficial: ¡Luka Modric ficha por el Milan!

Ya es oficial, Luka Modric es nuevo jugador del Milan. El croata, leyenda viva del Real Madrid, firma por un año con el histórico equipo italiano, lo que permitirá a Modric seguir en la élite del fútbol europeo, pensando también en el Mundial de 2026. Tras acabar su etapa en el Real Madrid, el centrocampista jugará en Italia al menos un año.

El Milan ha anunciado el fichaje de Luka Modric a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales, aunque era un secreto a voces este movimiento en el mercado. El croata acabó su brillante trayectoria con el Real Madrid hace tan sólo unos días, en la eliminación del club blanco ante el PSG en el Mundial de Clubes, y ya era libre para anunciar, como ha ocurrido este lunes, su fichaje por el Milan.

Así, Luka Modric jugará en la exigente liga italiana, una de las mejores ligas europeas, pero no disputará competición europea, ya que el Milan la temporada pasada acabó en octavo lugar en la Serie A, por lo que en esta próxima temporada 2025-26 no disputará ni Champions, ni Europa League ni Conference.

Modric firma por tan sólo un año con el Milan, hasta 2026, con la vista puesta también en llegar de la mejor forma posible al Mundial de selecciones del próximo año con Croacia. El ex capitán del Real Madrid ha preferido no irse al fútbol árabe a ganar dinero y ha querido seguir en la élite del fútbol, en una de las mejores ligas del mundo y en un equipo con tanto nombre como el Milan.

Su despedida del Real Madrid

Modric, el jugador más laureado de la historia del Real Madrid con 28 títulos, se despidió del Real Madrid y de su afición a través de los perfiles oficiales del club tras disputar sus últimos minutos como jugador madridista el pasado miércoles contra el PSG en la semifinal del Mundial de Clubes.

«Es difícil de decir, pero son emociones encontradas. Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Lo que he vivido me da más alegría. Recordar todo lo que he conseguido aquí es para estar muy alegre, aunque se termine», afirmó en una entrevista publicada en los medios oficiales del club.