Los vasos comunicantes de Real Madrid y Barça en la operación salida: nadie se quiere ir

Real Madrid y Barça son los dos clubes más hegemónicos del fútbol español, comparten proyectos como la Superliga, cuentan con futbolistas únicos en el mundo como Kylian Mbappé y Lamine Yamal… y ahora se ven en la misma situación con la operación salida. Los dos clubes están abiertos a traspasar a algunos de sus jugadores, pero se han encontrado con que nadie quiere marcharse este verano.

El equipo blanco tiene como principal candidato a abandonar el barco a un Rodrygo Goes que no terminó la temporada de la mejor manera posible y que tiene pretendientes en la Premier League. El brasileño sigue empeñado en quedarse e intentar triunfar con la camiseta madridista, pero sus opciones son más que limitadas como le demostró Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes y una participación más que discreta.

Rodrygo es el cabeza de cartel, pero hay otros jugadores blancos que también están con opciones de salir como son los casos de Ferland Mendy o David Alaba. En ambos casos, sus salidas se antojan mucho más complicadas que la del brasileño por su largo historial de lesiones y también porque la edad es mucho más elevado que la del atacante madridista.

Xabi Alonso, en cualquier caso, intentará amoldarse a las circunstancias que tiene sacando el máximo partido a sus futbolistas. El entrenador tolosarra sabe que incorporar a más futbolistas se antoja más que complicado si no se producen salidas, pero dicha operación parece completamente atascada en Valdebebas en las últimas semanas.

El Barça, más de lo mismo

Haciendo el puente aéreo encontramos una situación muy similar en Barcelona. El club tiene el problema más agravado porque no puede inscribir a sus fichajes Joan García y Marcus Rashford si no se producen salidas. Las urgencias en este sentido son evidentes para el club presidido por Joan Laporta, ya que no puede hacer más movimientos por el mismo atasco que hay con las salidas.

El club azulgrana intentó la vía menos dolorosa en lo deportivo para Hansi Flick buscando la salida a un Marc André Ter Stegen que se negó por activa y por pasiva a salir. El portero no es el único que ha dicho no a la sugerencia azulgrana de marcharse puesto que Andreas Christensen también tenía una invitación que, de momento, ha rechazado. Ambos futbolistas, por su alta ficha, siempre son utilizables para liberar fair-play financiero.

Los últimos culés en ingresar en esta lista de transferibles han sido Marc Casadó y Fermín López. El primero fue una de las piezas fundamentales de Hansi Flick en la primera vuelta de la temporada pasada, pero luego cayó en el ostracismo siendo tasado en 30 millones. El segundo, por su parte, es un cromo repetido con Gavi y se le podría buscar una salida igual de lucrativa.

En cualquier caso, Real Madrid y Barça viven una situación muy similar en la cuestión que se refiere a la operación salida. Ambos clubes buscan desbloquear una situación que en el primer caso impide que lleguen más refuerzos y en el segundo poder inscribir jugadores. Seguro que soluciones creativas se le ocurren a más de uno.