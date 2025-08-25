Liga: Oviedo-Real Madrid

El enigmático mensaje de Ceballos tras el partido contra el Oviedo: «Último baile»

El centrocampista dejó entrever en sus redes sociales su marcha este verano

El sevillano jugó los últimos minutos del encuentro en el Carlos Tartiere y se 'despidió' del madridismo tras el encuentro

Su destino podría estar en la Premier

Ceballos. EP

Dani Ceballos ha estado activo durante todo el verano en las redes sociales con mensajes que nada han gustado al madridismo y que siempre estaban ligados a una posible salida del Real Madrid. Pero en el último el sevillano ha dado un paso más, asegurando que sus minutos al final del partido de la jornada 2 de Liga contra el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere han sido su «último baile» como jugador del equipo blanco.

El centrocampista tiene ofertas de la Premier y su destino podría pasar por Inglaterra. Aunque su marcha no estaba prevista a inicios del mercado de fichajes, Ceballos tiene muchas opciones de abandonar el Real Madrid en la recta final de período de traspasos y el regreso a Reino Unido es una opción que ha ido tomando forma a lo largo de este fin de semana.

Ceballos apenas ha contado para Xabi Alonso desde la llegada del tolosarra al banquillo del Real Madrid y tras una participación casi inexistente en el Mundial de Clubes y más de lo mismo en los dos primeros partidos de Liga todo apunta a que saldrá en la última semana de mercado, aunque su destino no va a ser el Betis.

Ceballos tiene contrato hasta 2027

Esa publicación en sus redes sociales con el mensaje de «último baile» suena a despedida y de ser así el andaluz abandonaría la entidad blanca siete años después de llegar procedente del Betis en 2018 y renunciando a dos temporadas más de contrato (tiene hasta 2027), por lo que si sale será con traspaso de por medio del club que le quiera fichar.

