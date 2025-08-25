El enigmático mensaje de Ceballos tras el partido contra el Oviedo: «Último baile»

Dani Ceballos ha estado activo durante todo el verano en las redes sociales con mensajes que nada han gustado al madridismo y que siempre estaban ligados a una posible salida del Real Madrid. Pero en el último el sevillano ha dado un paso más, asegurando que sus minutos al final del partido de la jornada 2 de Liga contra el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere han sido su «último baile» como jugador del equipo blanco.

El centrocampista tiene ofertas de la Premier y su destino podría pasar por Inglaterra. Aunque su marcha no estaba prevista a inicios del mercado de fichajes, Ceballos tiene muchas opciones de abandonar el Real Madrid en la recta final de período de traspasos y el regreso a Reino Unido es una opción que ha ido tomando forma a lo largo de este fin de semana.

Ceballos apenas ha contado para Xabi Alonso desde la llegada del tolosarra al banquillo del Real Madrid y tras una participación casi inexistente en el Mundial de Clubes y más de lo mismo en los dos primeros partidos de Liga todo apunta a que saldrá en la última semana de mercado, aunque su destino no va a ser el Betis.

Ceballos tiene contrato hasta 2027

Esa publicación en sus redes sociales con el mensaje de «último baile» suena a despedida y de ser así el andaluz abandonaría la entidad blanca siete años después de llegar procedente del Betis en 2018 y renunciando a dos temporadas más de contrato (tiene hasta 2027), por lo que si sale será con traspaso de por medio del club que le quiera fichar.