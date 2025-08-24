Xabi Alonso: «¿La suplencia de Vinicius? Mi objetivo es que todos sumen»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. Dos goles de Mbappé, uno en la primera mitad y otro en el tramo final, y otro de Vinicius, fueron suficientes para que los blancos sumaran el segundo triunfo de la temporada en Liga. El donostiarra sorprendió en este encuentro, dejando en el banquillo a Vinicius, que salió en el segundo acto y dio una asistencia.

Xabi Alonso comenzó analizando la suplencia de Vinicius: «Analizo la victoria desde el juego, hemos tenido muy buen ritmo. Hemos sido muy protagonistas. El Oviedo estaba cerrado, pero había que seguir en esa línea. En la segunda parte nos ha costado un poco, pero el 0-2 nos dio la tranquilidad y ha sido un partido muy completo. Hemos jugado como un equipo. Vinicius ha entrado muy bien y ha sido decisivo. Necesitamos a todos, los que inician y los que salen desde el banquillo. Habrá minutos para todos».

«Le gustaría volver, pero es una decisión de Luis de la Fuente. Está recuperando las sensaciones, pero necesita un poquito más de tiempo. Ojalá vaya y sino pues pronto irá», explicó sobre la posible llamada de Carvajal con la selección española.

«Lo de los cambios de partido a partido dependerá de lo que pida o lo que necesitemos. No tengo una decisión tomada. En este mes iré viendo como nos recuperamos y lo que quiero es que la gente esté preparada para cualquier necesario. Con esta temporada exigente es muy importante para que el equipo rinda. Hoy ha sido un encuentro en el que hemos podido ver como hemos crecido tras el encuentro contra Osasuna. Queremos que siga siendo así», comentó.

Sobre la suplencia de Vinicius, fue claro: «Tenemos 25 jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de cada uno para que rindan. Mi objetivo es que todos sumen». «Cada jugador es diferente, pero hay que exigiur el mismo respeto. En el fútbol hay que entender las cosas y se toman decisiones», añadió.

«Ha recuperado cuatro kilos respecto al Mundial. Se le ve bien y está contagiando al equipo. Cuando todos estamos más cerca nos encontramos y Mbappé lo ha hecho muy bien. Seguimos creciendo y viendo qué es lo que nos va bien. Llevamos poco tiempo, pero hay sensaciones buenas», explicó sobre el encuentro del francés.

También analizó el encuentro de Rodrygo: «Creo que ha hecho un buen partido. En la primera parte se ha asociado bien. Me ha gustado. Tras no jugar la semana pasada necesitamos a todos y es uno más». Sobre Mastantuono, reflexionó lo siguiente: «Ha hecho un muy bien partido. En poco tiempo ha conectado con los compañeros y está muy integrado. Nos va a dar mucho. Tiene mucha energía y una gran zurda. Va a seguir mejorando».