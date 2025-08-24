Cuando acababa la pasada temporada, cuando el Real Madrid se lamía las heridas, cuando cada golpe era más duro que el anterior, en el club tuvieron claro que desde este curso el equipo tendría un nuevo líder: Kylian Mbappé. El francés era el elegido por la entidad madridista para encabezar el nuevo proyecto blanco, ese que ha comenzado esta temporada con Xabi Alonso como director de la nave madridista.

Mbappé volvió a desequilibrar la balanza en favor del Real Madrid ante el Oviedo. El francés recibió un pase de Arda Güler, se giró, se deshizo de todas las marcas y definió a la perfección para hacer el primer gol de los blancos en el Carlos Tartiere. Un tanto lleno de calidad que confirma el poderío de un futbolista llamado a marcar todas las diferencias. En el tramo final, cerró el encuentro tras aprovechar un pase de Vinicius. El galo ya es el máximo goleador del campeonato.

Mbappé ya había sido decisivo en la primera jornada contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, haciendo el gol de la victoria desde los once metros, y contra el Oviedo volvió a serlo, firmando el tanto que abrió el marcador. El galo es el líder de este equipo.

Rodrygo siempre suma

Fue una de las grandes sorpresas de la alineación. El brasileño fue titular contra el Oviedo tras no disputar ni un solo minuto contra Osasuna en la primera jornada de Liga. El plan era que iba a tener minutos, pero su aparición en el once titular llamó la atención.

El partido de Rodrygo fue más que positivo. Estuvo en muchas de las acciones de peligro del equipo blanco, ya que fue a todas desde el primer minuto del encuentro. Intenso y desequilibrante, puso en apuros una y otra vez el área oviedista.

Mastantuono está para todo

El argentino fue titular por primera vez con el Real Madrid ante el Oviedo tras debutar el pasado martes frente a Osasuna en el Bernabéu. Mastantuono estuvo en todas durante los 63 minutos que permaneció sobre el césped. Lo intentó una y otra vez y, especialmente, destacó por su determinación a la hora de defender y luchar cada pelota.

Vinicius saca las uñas

Vinicius fue suplente contra el Oviedo. El brasileño se quedó en el banquillo y saltó al terreno de juego en la segunda mitad. No le gustó esta decisión de Xabi Alonso, pero la realidad es que el delantero no atraviesa su mejor momento y el donostiarra decidió dejarle fuera del once inicial. En el minuto 63 entró por Rodrygo. Vio amarilla por fingir un penalti y asistió a Mbappé en el segundo tanto madridista e hizo el 0-3 definitivo.

El Real Madrid sigue serio

El conjunto blanco no concedió ni una sola ocasión al Oviedo, tal y como ocurrió frente a Osasuna en la primera jornada de Liga. Es cierto que le faltó frescura en ataque, algo que también se vio el pasado martes contra los navarros, pero a la hora de armarse en defensa estuvieron, simplemente, perfectos. Sólo concedieron una en el tramo final que se estrelló en el palo de la portería defendida por Courtois y obligaron al belga a hacer un paradón.

Las notas del Real Madrid