La carta de Navidad del Real Madrid a Papá Noel

El Real Madrid tiene una lista de deseos esta Navidad. En la carta del conjunto blanco a Papá Noel, de cara a la vuelta de la competición, nada más comenzar el 2026, hay varios puntos, que deben resolverse con la mayor brevedad posible para poder optar a todos los títulos de esta temporada, en los que no olvidemos que los madridistas siguen muy vivos, pese a todo. A continuación, enumeramos los aspectos que Xabi Alonso y los suyos tendrán que solucionar para poder lograrlo.

Mejorar el juego

La principal cuenta pendiente del equipo en lo que va de temporada es el juego. Según dijo Xabi Alonso en la última comparecencia del año, tiene identificados los aspectos a mejorar. «Cuando no tenemos el balón y, cuando lo tenemos, darle otro ritmo», expresó. El técnico prometió rock and roll a su llegada y en el Mundial de Clubes se vio en muchas fases a ese Real Madrid que quiere arrasar por su fútbol. Algo que, por otro lado, se ha difuminado en los últimos meses.

Falta alguien que se encargue de la creación y, ante la ausencia de fichajes, puesto que no se irá al mercado en enero, el técnico tiene que buscar y encontrar la solución dentro de su plantilla. Para ello será fundamental que jugadores como Arda Güler o Ceballos den un paso al frente y que el entrenador les dé plena confianza.

Dejar de depender de Mbappé

Kylian Mbappé ha marcado 59 goles en 2025, una cifra de récord. Poco más se le puede exigir a uno de los únicos jugadores, junto a Courtois, que siempre ha dado la cara. El francés no deberá bajar el nivel, pero es fundamental que a su aportación se sumen la del resto de integrantes del ataque. El gol no puede depender sólo de un futbolista, por mucho que se hinche a marcar.

Vinicius lleva 14 partidos sin ver puerta y, aunque Rodrygo ha recuperado el olfato goleador en los últimos encuentros, debe prolongar esa racha en el tiempo. Ahora, sin Endrick, llega el turno de Gonzalo, que también tiene que aprovechar las oportunidades como hizo en verano en Estados Unidos. Lógicamente, otro de los que tiene que dar un paso adelante en este apartado es Bellingham, que sobresalió en su primera temporada en lo referente a ver puerta.

Recuperar la comunión con la grada

La mala racha de los blancos en este último mes y medio ha derivado en un enfado de la afición que hacía tiempo no se veía. El equipo terminó la temporada sin títulos y comenzó esta con unas sensaciones que se han ido perdiendo. De ahí que el foco de la grada del Bernabéu haya pasado de estar en el banquillo a estar en el césped. No han sido pocos los jugadores que se han llevado pitos en los últimos encuentros, en especial Vinicius.

Para el equipo es fundamental contar con el apoyo pleno del Bernabéu, que el estadio vuelva a ser ese manicomio en las grandes noches que ha llevado en volandas al equipo a por los grandes éxitos recientes. De cara a la vuelta del parón de Navidad, el Real Madrid deberá volver a encontrar esa comunión con los suyos. Para ello, sólo hay un camino: que vuelva el buen fútbol, los goles y acompañen los resultados.

Mejorar en defensa

Era el principal aspecto a mejorar desde la pasada campaña y el club incidió en verano en ello. Se fichó a Huijsen, a Trent y a Carreras. Las bajas han sido un duro hándicap, pero tampoco ha acompañado el descenso del rendimiento del internacional español o de Rüdiger. El conjunto blanco vuelve a ser un caos atrás que sólo es capaz de sostener Courtois bajo palos y, a veces, ni siquiera contar con el mejor portero del mundo es suficiente.

Por ello, una de las prioridades del Real Madrid a la vuelta de las vacaciones de Navidad será solucionar los problemas en defensa. Para entonces, podrían ya contar de vuelta con Carvajal y con el resto de integrantes de la zaga que se han visto mermados por las lesiones en los últimos tiempos.

Dejar atrás la plaga de lesiones

Es uno de los aspectos que ya perjudicó a Carlo Ancelotti y que ahora vuelve a condicionar mucho a Xabi Alonso. La enorme carga de partidos, que es cada vez mayor, unido a la falta de descanso provocado por el incremento de esos encuentros y también de la creación de nuevas competiciones, ha derivado en que prácticamente la pretemporada se haya perdido. Las lesiones aparecen en una plantilla exigida al máximo y no será fácil dejarlas atrás, pero sí que es necesario para que el equipo pueda competir al 100%.

Superar el examen de la Supercopa

La Supercopa de España será el primer gran examen de 2026. Xabi se la jugará en Arabia, donde el equipo debe dar la cara. Aunque se trate del título menos importante de la temporada, será una prueba de fuego para este Real Madrid. Perder el año pasado contra el Barcelona por goleada en la final supuso el inicio del fin de Ancelotti y, en este caso, podría terminar de romper la cuerda floja en la que se encuentra el técnico donostiarra y poner fin a su etapa en el banquillo de manera precipitada. Ganarla, por contra, sería un chute anímico importantísimo para el equipo de cara a los retos que tienen por delante en este inicio de año.

Acabar entre los ocho primeros en Champions

A pesar de los malos resultados de las últimas semanas y de las sensaciones que ha dejado el equipo hay algo que juega a su favor: están dentro de los ocho primeros en Champions y tienen a tiro terminar en esas posiciones. Son séptimos y tienen que jugar en casa ante el Mónaco y visitar al Benfica de Mourinho. En condiciones normales, los blancos deberían certificar su presencia directa en octavos, evitando así pasar el complicado playoff, donde el curso pasado hubo que medirse nada menos que al Manchester City.