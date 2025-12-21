Sergio Ramos saca pecho por el récord de Mbappé tras vivirlo en el Bernabéu: «Ya lo dije…»

Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas en un último partido del año no muy alegre para el Real Madrid y su ex compañero, Sergio Ramos, sacó pecho por él. Ambos estuvieron juntos durante dos temporadas en el PSG y este sábado el mítico defensa español quiso felicitar al francés por su récord de goles y por su 27 cumpleaños. El de Camas vivió desde el palco del Santiago Bernabéu el partido de Liga entre los dos equipos de sus amores y disfrutó de quien para él es el «número 1».

Sergio Ramos siempre ha mostrado su devoción por Mbappé, desde que el verano de 2022 abandonó el Real Madrid y unieron sus caminos en el PSG. El legendario central volvió este sábado al que fue durante 16 años su estadio y presenció en primera persona cómo el francés igualaba el récord de 59 goles en un sólo año de Cristiano Ronaldo, marca histórica del club blanco.

«Muchas felicidades mi brother (hermano). Ya lo dije hace tiempo… number one (número uno)», publicó. Ramos, que puso fin recientemente a su aventura en México con el Rayados de Monterrey, pudo disfrutar del choque entre los dos equipos de su vida en el Bernabéu, donde el Real Madrid ganó al Sevilla con los goles de Jude Bellingham y del propio Mbappé de penalti.

Sergio Ramos felicita a Mbappé por el récord

El delantero francés celebró el récord acordándose de imitar la mítica celebración de Cristiano Ronaldo, su «ídolo» desde niño. «Ser como Cristiano en mi segundo año, una referencia en el fútbol mundial… quería hacer una referencia para él. Estoy muy feliz. Es para él, quería compartir eso con él, es mi ídolo. Le mando un saludo a Cristiano y a todos los madridistas, feliz Navidad», dijo Mbappé en Real Madrid TV.