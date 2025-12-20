Mbappé explica el motivo de celebrar su gol como Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé ha hecho historia en el Real Madrid igualando el récord de Cristiano Ronaldo. El delantero francés, en su segunda temporada con la camiseta blanca, ha igualado la cifra máxima goleadora del club blanco en un año natural, la cual ostentaba hasta el partido de Liga de este sábado frente al Sevilla. El ’10’ madridista, además, quiso celebrar ese tanto de número 59, que valía el récord, al estilo del astro portugués, con su clásico «¡siuuuu!» con los brazos hacia abajo.

Era el minuto 86′, cuando el árbitro Muñiz Ruiz señaló un penalti claro del Sevilla sobre Rodrygo. El lanzador estaba claro y Mbappé volvió a acertar, engañando a Vlachodimos con un disparo fuerte por el medio orientado a la izquierda del portero. Kylian, pese a la emoción del momento, quiso homenajear a su «ídolo» y no dudó en hacer esa celebración que tantos días de gloria dio al madridismo.

Así lo explicó tras el pitido final en Real Madrid TV: «Ser como Cristiano en mi segundo año, una referencia en el fútbol mundial… quería hacer una referencia para él. Estoy muy feliz. Es para él, quería compartir eso con él, es mi ídolo. Le mando un saludo a Cristiano y a todos los madridistas, feliz Navidad». Así cerraba el telón de 2025 Mbappé, sin duda lo mejor de este duro año para el equipo blanco.

Mbappé, al estilo Cristiano

El francés cierra el curso añadiendo este récord personal compartido con Cristiano a su Pichichi en la pasada Liga y con la Bota de Oro conseguida la pasada temporada. De hecho, pudo incluso superarlo porque Muñiz Ruiz pitó hasta dos penaltis más, pero ninguno de ellos era claro, el VAR los rectificó y el francés se quedó con la miel en los labios, aunque inmortalizando este bonito recuerdo para la historia del Real Madrid.