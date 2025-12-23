Florentino, entrenadores y capitanes del Real Madrid felicitan la Navidad: «Soñemos por un gran 2026»

El Real Madrid ha felicitado la Navidad con un bonito mensaje emitido a través de su televisión y de sus redes sociales. En éste, Florentino Pérez, presidente del club blanco, comienza con un discurso en el que desea al madridismo unas felices fiestas. Tras él, aparecen los tres entrenadores del equipo de fútbol masculino y femenino y baloncesto, y sus dos respectivos capitanes.

Así fue el mensaje de Florentino: «Seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Desde el Real Madrid queremos acompañaros en estas fiestas tan especiales y os transmitimos nuestros mejores deseos de felicidad para que podáis disfrutar esta Navidad con vuestras familias y con vuestros seres queridos. Son fechas también para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y que siempre permanecerán en nuestra memoria».

«Es un momento de solidaridad en el que nos acercamos, más que nunca, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Desde la Fundación Real Madrid estamos presentes en más de 100 países atendiendo cada año a 400.000 personas, especialmente a los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social en cualquier rincón del mundo», añadió el presidente.

Más de Florentino: «Siempre tenemos muy presentes los valores del Real Madrid, que son esenciales para entender lo que representa nuestro club para millones de personas a las que nos une un sentimiento universal como es el madridismo. Estos valores nos permiten afrontar todo tipo de adversidades: el trabajo, el sacrificio, la superación permanente, el respeto, la humildad y la solidaridad».

«Estos principios y la unión de todos los madridistas nos han hecho vivir una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Hemos compartido muchas alegrías y seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, trabajo, paz y solidaridad para todos», concluyó.

Xabi Alonso, en el mensaje del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se dirigió a los aficionados: «Madridistas, que se cumplan todos vuestros sueños. Felices fiestas y feliz 2026». También lo hizo el capitán Dani Carvajal: «Gracias a todos por vuestro apoyo. Os deseamos una feliz Navidad y un gran año». Y Fede Valverde: «Gracias por su pasión. Nos hacen mucho más fuertes. Felices fiestas y feliz año nuevo».

Por parte de la sección de baloncesto, el entrenador Sergio Scariolo deseó felices fiestas: «Mucha felicidad y todo lo mejor para 2026». También el capitán Sergio Llull: «2026 será otro año de grandes metas. Feliz Navidad». Y Walter Tavares: «Disfrutad estas fiestas y soñemos juntos por un gran 2026».

En representación del equipo femenino su técnico, Pau Quesada, envió sus mejores deseos: «En 2026 queremos celebrar muchos éxitos junto a nuestra afición. Feliz Navidad y feliz año». Misa Rodríguez, portera y capitana, también dedicó unas palabras: «Todas os deseamos lo mejor del mundo en estas fiestas y en 2026». Y Teresa Abelleira: «Que se cumplan todos vuestros deseos. Feliz Navidad y feliz 2026».