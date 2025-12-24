El emotivo mensaje de Vinicius a Endrick: «Te esperamos pronto»

Vinicius Junior no ha querido desaprovechar la oportunidad para lanzar un mensaje a Endrick, tras su cesión al Olympique de Lyon. El brasileño ha querido despedirse de su compatriota y le ha mandado un mensaje con los buenos deseos para esta nueva etapa que arranca en el fútbol francés, donde permanecerá hasta junio en busca de los minutos que no tiene en el Real Madrid. En una muestra clara de la buena relación que tienen, Vinicius ha publicado una fotografía con el joven delantero, en la que incluye un mensaje de lo más emotivo: «Mi hermano Bob, ¡mucha suerte! Te esperamos por aquí pronto».

De esta manera, el jugador del conjunto blanco lanza un mensaje de apoyo hacia su compañero y, también, un mensaje que aclara algo su futuro. Pese al enfado tras los pitos del Bernabéu, el futbolista deja entrever que quiere seguir en el club más allá del próximo verano, puesto que Endrick no volverá ya hasta junio. Vinicius, que termina contrato en 2027, se encuentra inmerso en una situación complicada, puesto que aún no ha renovado y viene arrastrando varias polémicas en los últimos meses, relacionadas con su rendimiento sobre el césped y su comportamiento.

De hecho, tras lo sucedido en el último encuentro del 2025, ante el Sevilla, han sido varias las personas relacionadas con el Real Madrid que se han pronunciado sobre el futbolista. Desde compañeros, como Asencio, que destacó que «es uno de los mejores», pasando por ex futbolistas del conjunto blanco y ex directivos, como Mijatovic o Valdano.

Vinicius mostró su enfado tras los pitos del Bernabéu al ser cambiado eliminando de sus redes sociales la foto con la camiseta del Real Madrid y sustituyéndola por una de la selección de Brasil. Algo que no ha sentado nada bien a la afición blanca. Pero tras la confirmación de la marcha de Endrick, ha querido lanzarle un mensaje deseándole los mayores éxitos en Lyon y dejando claro que le espera en la capital de España dentro de poco.

Endrick se despedía en ese partido contra el Sevilla del Real Madrid hasta junio. Se marcha al Olympique de Lyon en calidad de cedido y sin opción a compra de cara a esta segunda mitad del curso, en busca de las oportunidades que no ha tenido en la disciplina madridista. En Francia tratará de demostrar que sigue teniendo ese gol que le llevó a ser fichado por el Real Madrid nada más cumplir los 18 años.

Varios jugadores del Real Madrid le han lanzado mensajes deseándole lo mejor de cara a esta nueva etapa, como han sido Kylian Mbappé, Militao, Fran García, Bellingham, Rodrygo, Courtois o Alexander-Arnold. Además, uno de sus ídolos, Karim Benzema, que explotó en Lyon antes de fichar por el conjunto blanco, también se ha pronunciado sobre su llegada al club galo con un «¡vamos!».