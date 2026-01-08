El Real Madrid femenino presenta tres candidatas al mejor once del año de FC26, el videojuego conocido antes como FIFA y desarrollado por EA Sports. El llamado Team of the Year (TOTY) cuenta con más de 70 nominadas de todo el mundo, entre las que, sorprendentemente, sólo aparecen tres madridistas. Se trata de Caroline Weir como mediocentro y Linda Caicedo y Alba Redondo como delanteras. Llama la atención la ausencia de futbolistas como Méndez, Lakrar o Athenea.
La lista de candidatas está dominada, lógicamente, por el Barcelona, aunque aquí también llama la atención las ausencias de Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes o Mapi León. En cuanto a la representación española, hay un total de 13 futbolistas, puesto que junto a Redondo, aparecen Nerea Nevado, Olga, Alexia, Aitana, Guijarro, Vicky López, Mariona, Fiamma, Pina, Julve, Esther y Edna Imade.
El conjunto madridista presenta un total de tres futbolistas entre las candidatas al TOTY del año del videojuego. La elección se abrió el miércoles y los aficionados podrán votar hasta el 12 de enero. Será entonces cuando se revele qué jugadoras forman parte del once del año para FC26.
Nominadas al ‘TOTY’ de EA Sports FC26
Porteras
- Christiane Endler — OL Lyonnes — Chile
- Hannah Hampton — Chelsea — Inglaterra
- Lorena — Grêmio — Brasil
- Chiamaka Nnadozie — Brighton — Nigeria
- Constance Picaud — Paris Saint-Germain — Francia
Defensas
- Selma Bacha — OL Lyonnes — Francia
- Millie Bright — Chelsea — Inglaterra
- Lucy Bronze — Chelsea — Inglaterra
- Ellie Carpenter — OL Lyonnes — Australia
- Emily Fox — Arsenal — Estados Unidos
- Vanessa Gilles — OL Lyonnes — Canadá
- Giulia Gwinn — Bayern München — Alemania
- Lauren Leal — Atlético Madrid — Brasil
- Katie McCabe — Arsenal — Irlanda
- Tara McKeown — Washington Spirit — Estados Unidos
- Nerea Nevado — Athletic Club — España
- Olga Carmona — Real Madrid — España
- Wendie Renard — OL Lyonnes — Francia
- Izzy Rodriguez — Kansas City Current — Estados Unidos
- Kayla Sharples — Chicago Stars FC — Estados Unidos
- Leah Williamson — Arsenal — Inglaterra
Centrocampistas
- Aitana Bonmatí — FC Barcelona — España
- Alexia Putellas — FC Barcelona — España
- Bernadette Amani — CD Tenerife — Costa de Marfil
- Sandy Baltimore — Chelsea — Francia
- Klara Bühl — Bayern Múnich — Alemania
- Delphine Cascarino — San Diego Wave — Francia
- Sam Coffey — Portland Thorns — Estados Unidos
- Erin Cuthbert — Chelsea — Escocia
- Kenza Dali — Aston Villa — Francia
- Fiamma Benítez — Valencia — España
- Taylor Flint — Racing Louisville — Estados Unidos
- Laura Freigang — Eintracht Frankfurt — Alemania
- Vanessa Fudalla — TSG Hoffenheim — Alemania
- Manuela Giugliano — AS Roma — Italia
- Pernille Harder — Bayern Múnich — Dinamarca
- Yui Hasegawa — Manchester City — Japón
- Lindsey Heaps — OL Lyonnes — Estados Unidos
- Svenja Huth — Wolfsburg — Alemania
- Sakina Karchaoui — Paris Saint-Germain — Francia
- Chloe Kelly — Manchester City — Inglaterra
- Rose Lavelle — NJ/NY Gotham FC — Estados Unidos
- Mariona Caldentey — Arsenal — España
- Marta — Orlando Pride — Brasil
- Janina Minge — Wolfsburg — Alemania
- Olivia Moultrie — Portland Thorns — Estados Unidos
- Patri Guijarro — FC Barcelona — España
- Trinity Rodman — Washington Spirit — Estados Unidos
- Georgia Stanway — Bayern Múnich — Inglaterra
- Ella Toone — Manchester United — Inglaterra
- Vicky López — FC Barcelona — España
- Selina Vobian — SC Friburgo — Alemania
- Keira Walsh — FC Barcelona — Inglaterra
- Caroline Weir — Real Madrid — Escocia
Atacantes
- Alba Redondo — Real Madrid — España
- Lineth Beerensteyn — Wolfsburg — Países Bajos
- Mathilde Bourdieu — Paris FC — Francia
- Linda Caicedo — Real Madrid — Colombia
- Sofia Cantore — Juventus — Italia
- Selina Cerci — TSG Hoffenheim — Alemania
- Tabitha Chawinga — OL Lyonnes — Malawi
- Temwa Chawinga — Kansas City Current — Malawi
- Clàudia Pina — FC Barcelona — España
- Kadidiatou Diani — OL Lyonnes — Francia
- Melchie Dumornay — OL Lyonnes — Haití
- Elena Julve — FC Badalona — España
- Esther González — NJ/NY Gotham FC — España
- Cristiana Girelli — Juventus — Italia
- Caroline Graham Hansen — FC Barcelona — Noruega
- Edna Imade — Bayern Múnich — Nigeria
- Clara Mateo — Paris FC — Francia
- Manaka Matsukubo — North Carolina Courage — Japón
- Larissa Mühlhaus — Werder Bremen — Alemania
- Ewa Pajor — FC Barcelona — Polonia
- Alexandra Popp — Wolfsburg — Alemania
- Géraldine Reuteler — Eintracht Frankfurt — Suiza
- Alessia Russo — Arsenal — Inglaterra
- Emma Sears — Racing Louisville — Estados Unidos
- Khadija Shaw — Manchester City — Jamaica