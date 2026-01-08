Julián Álvarez no sale del laberinto

Habrá Clásico en la final de la Supercopa porque el Real Madrid se llevó un derbi de mínimos. Lo pierde el Atlético, que no mereció perder, pero que ya prepara el pasaporte para regresar a España. Es la idiosincrasia del fútbol. Lo intentaron los rojiblancos por tierra y aire. Con Julián Álvarez para el primer medio y Sorloth para el segundo. Una dupla que todavía debe engrasar, especialmente el argentino. Mucho más se espera del jugador franquicia de un equipo, especialmente en los días grandes. «Aparecerá en los momentos importantes», decía Simeone. El de Arabia fue uno de esos… que se le fue por el sumidero.

Comenzó siendo torpedeado por un tomahawk made in Valverde en el primer minuto y ahí, a excepción del destello de Rodrygo, se acabó el Real Madrid. Sufrió, corrió achicó agua. Un ejercicio de superviviencia que finalmente tuvo premio. El Atlético fue mejor y tuvo más ocasiones, pero sigue abandonado por Julián Álvarez, su jugador franquicia. Nuevo partido -y ya van unos cuantos- que el argentino pasa por el sin pena ni gloria. Lo intentó por fuera cayendo a banda y por dentro jugando por centro, pero no se encontró ni por un lado ni por otro.

Le Normand, de nuevo en una foto

Convive el central con la crítica y el halago esta temporada. Expeditivo al corte aunque peligroso en las áreas, tanto la rival como la propia. En el derbi arábico fue protagonista en la segunda de las opciones. Entró tras el descanso y la primera en la frente. Valverde filtró a Rodrygo y todo lo que hizo Le Normand lo hizo mal. Mal posicionado, lento en la reacción y la combinación desembocó en gol encajado. El segundo, el que a la poste fue definitivo.

Las notas del Atlético: