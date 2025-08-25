Ancelotti no llama a jugadores del Real Madrid pero sí se lleva a Raphinha con Brasil

Ninguno de los cuatro internacionales brasileños del Real Madrid irán con su selección en el próximo parón. Carlo Ancelotti ha dado a conocer la convocatoria de Brasil para los dos últimos clasificatorios para el Mundial 2026, en los que no se juegan ya nada, y, además de dejar fuera a Vinicius y Rodrygo, algo que ya se conocía, no ha llamado a Militao. Sin embargo, sí que ha convocado a Raphinha, el único futbolista seleccionable del Barcelona. Endrick, por lesión, tampoco viaja.
Convocatoria de Ancelotti con Brasil
- Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).
- Defensas: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (París Saint-Germain), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma).
- Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paquetá (West Ham).
- Delanteros: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Richarlison (Tottenham).