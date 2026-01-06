Busquets Ferrer repetirá en un derbi: pitará el Atlético-Real Madrid en la Supercopa

La Federación publicado las designaciones arbitrales para la Supercopa de España en Arabia. Sí, de España en Arabia. La primera semifinal entre el Barcelona y Athletic estará dirigida por Díaz de Mera, mientras que el derbi capital, la segunda semifinal, será arbitrada por Busquets Ferrer, quién contará con la asistencia de Iglesia Villanueva desde el VAR.

Repite derbi el colegiado mallorquín. Cabe recordar que fue el encargado de impartir justicia en el partido del Metropolitano del curso pasado que tuvo que ser detenido durante 20 minutos por lanzamiento de objetos desde la grada. Fue hasta en tres ocasiones a avisar al delegado de campo para que por megafonía avisasen que el lanzamiento de objetos tenía que parar.

A la tercera, y tras avisar que se podía detener el encuentro, Busquets Ferrer decidió detener el derbi madrileño. Después de 20 minutos con el encuentro parado y con los jugadores en vestuarios, Busquets Ferrer reanudó el derbi madrileño. Su arbitraje fue destacado para bien en las crónicas del día siguiente. Este jueves volverá a ponerse al frente de un derbi, esta vez de Supercopa.

En el VAR de la final estará Trujillo Suárez, mientras que el mayor premio se lo lleva Munuera Montero, que pitará la final de la Supercopa, lo cual demuestra que está muy bien valorado por el CTA. Aún se desconoce si los colegiados del duelo por el título comparecerán ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa. Barcelona y Athletic ya están en Arabia, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid viajan este martes.