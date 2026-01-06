Supercopa de España 2026

Convocatoria del Atlético para la Supercopa: Simeone se lleva al lesionado Barrios y seis canteranos

Activa el Atlético el modo Supercopa después del resbalón en San Sebastián que supuso la dimisión por la Liga. Lo que les viene ahora es un título que, a tenor de los resultados deportivos, sería más balsámico para los rojiblancos que cualquiera de sus tres rivales. Este martes, por el día de Reyes, vuelan a Yeda y Simeone ha dibujado una convocatoria en la que no están Nico y Lenglet por lesión, pero sí seis canteranos y Barrios pese a no tener el alta médica.

