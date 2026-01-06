Los Reyes Magos llegan al Real Madrid: regalos para los jugadores antes de volar a Arabia Saudí

Los Reyes Magos también han llegado al Real Madrid justo antes de que el equipo blanco partiese hacia Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Los blancos se miden en la segunda semifinal del torneo el próximo jueves al Atlético de Madrid en un partido vibrante. El equipo madridista llegará esta noche a Jedah.

Los jugadores del Real Madrid han recibido hoy sus regalos de parte de los Reyes Magos justo antes de subirse al avión rumbo a Arabia Saudí. El club blanco ha compartido en redes sociales la entrega de estos regalos madridistas que los futbolistas han ido recogiendo uno a uno con caras de emoción antes de acomodarse en el vuelo.

Un día de Reyes Magos muy emocionantes para todos, sobre todo para los más pequeños. Y también por supuesto para los jugadores del Real Madrid que seguro habrán deseado que a final de esta semana puedan levantar el primer título de la temporada en Arabia Saudí.