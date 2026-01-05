La Cabalgata de los Reyes Magos es una de las tradiciones más ansiadas y mágicas de la Navidad en España. Como cada año, miles de personas se concentran en las calles de Madrid para vivir en primera persona la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llegan a la capital madrileña cargados de regalos para los niños que se han portado bien. La cabalgata de Madrid es una de las más esperadas.

La edición de este año de la Cabalgata de los Reyes Magos ha homenajeado tanto a sus Majestades de Oriente, «guardianes de antiguos saberes», como a todas las personas que alimentan la curiosidad y las ganas de aprender. Por ello, se han podido ver personajes literarios tan conocidos como Don Quijote, acompañado de su gran amigo Sancho Panza, y figuras inspiradas en los mundos de Julio Verne, como el Capitán Nemo.

A ambos lados del paseo de la Castellana, los niños, bien abrigados, con guantes, bufadas y gorros esperaban expectantes a los Reyes Magos en la Cabalgata y pedían caramelos. «Chucherías» o «aquí», gritaban al paso de las carrozas desde las vallas de seguridad. Aunque no han sido solo los más pequeños los que se han agachado a coger estos pequeños dulces, también los más mayores han recogido caramelos con ilusión, informa Ep.

La primera carroza real que se ha avistado ha sido la del Rey Melchor, decorada en color verde y representando la astronomía. Su Majestad ha ido rodeado de planetas en una carroza que simulaba un telescopio. Tras él, el Rey Gaspar ha llegado vestido de rojo y con un carruaje que representa los números y las ciencias. Por último, el Rey Baltasar, con su traje azul ha representado la literatura, por eso su carroza contaba con un libro.

Asimismo, a lo largo del recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos ha aparecido un séquito inspirado en el cosmos y en la curiosidad humana, con grandes figuras celestes y pájaros luminosos que han avanzado junto a los planetas y las constelaciones en movimiento. Aunque algunas carrozas animaban al público con música y villancicos, la jornada ha contado con la música de Swing Engine Marching Band que ha compartido escenario con el confeti y las burbujas que han sobrevolado la ciudad.

La Cabalgata de los Reyes Magos en la capital ha dado comienzo a las 18.00 y ha terminado unas tres horas después. En esta ocasión, el lema elegido por el Ayuntamiento ha sido El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabios. En la caravana han participado 2.100 personas aproximadamente y ha discurrido por los distritos de Chamartín, Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y en menor medida por Tetuán. Además, ha contado con un dispositivo de seguridad de 1.800 efectivos.

El recorrido de la Cabalgata ha partido de Nuevos Ministerios, y ha discurrido desde la Plaza de San Juan de la Cruz, Paseo de la Castellana, Plaza del doctor Gregorio Marañón, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles. En esta ocasión, se han habilitado plazas para que las personas con movilidad reducida pudieran disfrutar del desfile.