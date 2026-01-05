Gaspar se hace viral en la Cabalgata de Reyes de Madrid: el detalle del que todos se han dado cuenta

«¿Dónde está el Gaspar guapo?». Este lunes 5 de enero las redes han echado humo con la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid por la ausencia de Beltrán Iraburu. La Cabalgata de Reyes de Madrid, uno de los eventos navideños más emblemáticos de la capital, se ha convertido este 5 de enero en un auténtico quebradero de cabeza para el público. La razón: el Rey Gaspar no era el de siempre. Beltrán Iraburu, que desde 2022 había encarnado a esta majestad de Oriente y se había convertido en una de las figuras más reconocibles del desfile, no estaba presente.

Tras el paso de Melchor y su séquito, los asistentes esperaban con entusiasmo la llegada de Gaspar, considerado por muchos el rey favorito. Sin embargo, apenas apareció la carroza, las dudas surgieron de inmediato: ¿era Gaspar o no era Gaspar? La confusión se trasladó a las redes sociales, donde los comentarios y memes no tardaron en multiplicarse:

«Pero, ¿dónde está el Gaspar guapo?».

«El Ayuntamiento de Madrid ha contratado la versión Aliexpress».

Este no es el Gaspar de siempre.

No se puede jugar así con la ilusión de los que estamos viendo la cabalgata. Nos han cambiado al rey Gaspar #CabalgataDeReyesMagos #ReyGaspar #CabalgataMadrid #Madrid pic.twitter.com/uQz3JcZrqU — Elena Saavedra Olmos (@ElenaSaavedraOl) January 5, 2026

Su ausencia ha provocado enfado, sorpresa y críticas entre los espectadores, que consideraban al actor casi un símbolo del desfile madrileño.

Nos la han querido colar poniéndole la misma ropa, pero no ha colado. El rey Gaspar de Madrid siempre ha sido y será Beltran Iraburu. Tenéis 365 días para arreglar esta cagada #CabalgataDeReyesMagos #CabalgataRTVE #ReyGaspar #ReyesMagos #Madrid pic.twitter.com/kM9l2U8JgJ — Elena Saavedra Olmos (@ElenaSaavedraOl) January 5, 2026

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha dado explicaciones sobre el cambio. La decisión de sustituir al actor ha dejado a muchos asistentes y seguidores en redes sociales indignados, cuestionando si la Cabalgata mantiene la magia y el encanto de siempre.

El ayuntamiento de Madrid se ha quedado sin presupuesto y han contratado al rey Gaspar versión aliexpres. Más de un@ hemos apagado la tele cuando lo hemos visto #CabalgataDeReyesMagos #CabalgataRTVE #Madrid #ReyGaspar #ReyesMagos pic.twitter.com/BfqmWbQvYE — Elena Saavedra Olmos (@ElenaSaavedraOl) January 5, 2026

Para algunos, la sustitución representa una ruptura con la tradición, un detalle aparentemente menor que, sin embargo, ha desatado un debate masivo en X y otras plataformas.