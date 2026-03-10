Condenado a 13 años por intentar matar a su madre mientras dormía volando la casa con bombonas de butano

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a 13 años y medio de prisión al hombre que en 2024 intentó matar a su madre octogenaria provocando una explosión con bombonas de butano en su casa de Santa Fe (Granada).

La Audiencia de Granada lo condenó en octubre de 2025 por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco. El tribunal consideró probado que actuó con la intención de acabar con la vida de su madre mientras ésta dormía en el interior de la vivienda familiar. La investigación apuntó desde el inicio a un plan preparado con antelación: el acusado había instalado un sistema domótico en la casa con el que podía controlar electrodomésticos y cámaras desde el móvil. En una suerte de diario dejó escrito: «Se va a quemar la casa si la cosa sale como yo quiero».

La resolución mantiene también los 15 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la víctima durante 18 años, así como la imposibilidad de acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena.

Los hechos se remontan a la tarde del 6 de febrero de 2024. Según la sentencia, consultada por OKDIARIO Andalucía, el acusado manipuló siete bombonas de butano repartidas por las dos plantas de la vivienda para que el gas se extendiera por el inmueble. Después preparó varios aparatos calefactores envueltos en papel y conectados a enchufes domóticos que podía activar a distancia desde su teléfono móvil, con el objetivo de generar una llama que hiciera explosionar el gas acumulado.

Con todo presuntamente listo abandonó la vivienda mientras se llenaba paulatinamente de gas. Ajena a estas circunstancias, la madre regresó a casa sobre las 20 horas y se fue a dormir sin advertir el riesgo. Durante la madrugada, el procesado (55 años) activó los enchufes mediante la aplicación del móvil. Lo hizo hasta en tres ocasiones, pero el sistema falló. No llegó a prenderse ninguna llama y no hubo explosión, aunque algunos calefactores llegaron a derretirse parcialmente por el calor.

Fue la propia víctima la que evitó el desenlace. Sobre las 6 horas se despertó al percibir un fuerte olor a gas, comprobó que varias bombonas estaban expulsando gas al exterior y salió a la calle para pedir ayuda. La inhalación de gas durante toda la noche le provocó una insuficiencia respiratoria aguda y necesitó asistencia médica. Tras lo vivido, arrastra como secuela un trastorno de estrés postraumático.

La resolución de la Audiencia, ahora ratificada por el TSJA, subraya que el acusado buscó asegurar la ejecución del crimen aprovechando que su madre estaba dormida y sin capacidad de defensa. También destaca que accionó el sistema desde fuera de la vivienda, eliminando el riesgo para sí mismo. Ese razonamiento llevó al tribunal a apreciar alevosía y a calificar los hechos como tentativa de asesinato, no como tentativa de homicidio.

Durante el juicio, la Fiscalía elevó su petición de pena hasta los 14 años y la Audiencia fijó finalmente la condena en 13 años y medio. El acusado recurrió la sentencia al sostener que no quería matar a su madre, sino «causar daños en el inmueble para que ella se fuera a vivir con alguna de sus hermanas». La víctima renunció a ser indemnizada tanto por las lesiones sufridas como por los daños causados en la vivienda. Contra la sentencia del TSJA cabe recurso ante el Tribunal Supremo.