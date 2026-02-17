La explosión de una botella de óxido nitroso o gas de la risa pudo originar el incendio del trastero de Manlleu (Barcelona) en el que han perdido la vida cinco adolescentes la noche de este lunes. Esa es la hipótesis principal de los investigadores de los Mossos d’Esquadra.

La identificación científica de las víctimas se demora unos días, aunque los vecinos ya han confirmado que cuatro de los jóvenes fallecidos en el incendio del trastero eran alumnos del mismo instituto de la localidad.

La policía autonómica cree que los nueve adolescentes, ninguno vecino del edificio, se habían reunido en el trastero del incendio para pasar el rato. Pudieron consumir el óxido nitroso (el gas que se usa para inflar los globos) conocido como gas de la risa. El fuego, según el primer análisis policial, se desató accidentalmente y cinco de los jóvenes fallecieron asfixiados por el humo antes de poder escapar.

Cinco jóvenes muertos y cuatro heridos

Sobre las 21:10 horas, varios residentes en el inmueble llamaron al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Hasta allí se desplazaron 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar encontraron el edificio totalmente desalojado.

Cuando el fuego se dio por extinguido, las autoridades encontraron a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Dentro del trastero, los bomberos encontraron cuatro víctimas más.

Los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que activaron 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

En el incendio resultaron heridas de levedad otras cuatro personas: tres recibieron el alta después de ser atendidos por las ambulancias y la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

La plaga del ‘gas de la risa’

«La moda de colocarse con óxido nitroso o gas de la risa ha comenzado a subir desde hace tres años, hasta el punto que antes sólo consumían dentro de los locales pero ya lo vemos en la calle a diario», explica a OKDIARIO el oficial Omar Domingo, de la comisaría de Policía Municipal del distrito de Tetuán.

El gas de la risa se ha convertido en una plaga y su consumo crece espoleado por tres factores: es fácil de conseguir, es barato y al no estar catalogado como una droga, los jóvenes desconocen sus efectos letales.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) estima que el uso no médico del llamado gas de la risa es un problema serio para la salud. Su consumo implica riesgo de asfixia debido a su naturaleza de gas licuado comprimido. Al funcionar como anestésico disociativo, puede provocar alucinaciones, vocalización incontrolada, alteraciones de la percepción, desorientación espacial y temporal o reducir la sensibilidad al dolor. Ya se han registrado varios fallecimientos de jóvenes en España asociados a su consumo.

Lo más habitual es que los consumidores se muestren sonrientes e incluso sufran un ataque de risa incontrolado que, en mucho casos, produce la pérdida de conocimiento, lo que compromete a los sistemas nervioso y pulmonar.

A todo esto hay que sumar que el consumo del gas de la risa altera el umbral del dolor y el grado de alerta, lo que puede aumentar de manera significativa el riesgo de sufrir accidentes o lesiones.