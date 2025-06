«La moda de colocarse con gas de la risa ha comenzado a subir en Madrid desde hace tres años, hasta el punto que antes sólo consumían dentro de los locales pero ya lo vemos en la calle a diario», explica el oficial Omar Domingo, de la comisaría de Policía Municipal del distrito de Tetuán. El gas de la risa se ha convertido en una plaga y su consumo crece espoleado por tres factores: es fácil de conseguir, es barato y al no estar catalogado como una droga, los jóvenes desconocen sus efectos letales.

La Policía Municipal de Madrid hace tiempo que tiene a los traficantes de gas de la risa en su objetivo, la moda se ha expandido desde los locales del centro de la ciudad a la periferia. «Los vendedores son como los lateros, guardan el gas de la risa escondido en coches y van ofreciendo las botellas con un globo, en las discotecas las venden a 100 euros, estas son muy grandes y dan para decenas de dosis, pero también las hay más pequeñas que venden a entre 5 y 10 euros la dosis», puntualiza el oficial.

Los traficantes también te venden los globos rellenos de gas de la risa, pero también las pequeñas botellas y otras mucho más grandes. La Policía Municipal explica lo fácil que es conseguir el producto: «Ellos las consiguen en internet, se buscan la vida, porque es el óxido nitroso o gas de la risa no está catalogado como droga y su venta es libre. Lo que no es legal es venderlo en la calle para uso lúdico porque se considera un delito contra la salud pública».

Grandes beneficios para los camellos

El negocio es seguro e incluso aporta más beneficios que la venta al menudeo de otras drogas. «Estamos hablando de que de una botella de óxido nitroso que igual le cuesta al camello alrededor de 100 euros, puede sacar 200 dosis a cinco euros si las vende con globitos».

La moda, que ya se convirtió en un problema grave entre los futbolistas de la Premier inglesa, se ha extendido en España hasta tal punto que es fácil ver los desechos de las botellas de gas de la risa u óxido nitroso en los exteriores de discotecas de todos los barrios de Madrid y del resto de ciudades de España.

Futbolista detenido con gas de la risa

Uno de los últimos detenidos y acusado de venta de gas de la risa ha sido el futbolista profesional español del Olympiacos de la Superliga de Grecia. Diby Keita, según fuentes judiciales, fue detenido a finales del mes de mayo en Madrid bajo la acusación de vender sustancias nocivas para la salud, tal y como regula el artículo 359 del Código Penal español, en los alrededores de un local de ocio.

No es una droga, pero no se puede comerciar con ello, lo explica el oficial de Policía Municipal: «¿Qué suelen decir cuando les detenemos?, alegan que eso no es delito, que se vende legalmente al público y que no podemos denunciarles. Les explicamos que sí, que su compra es legal para fines de repostería o médicos pero su venta en la calle es un delito contra la salud y si además se lo venden a un menor, es una infracción grave según la Ley de Drogodependencias de la Comunidad de Madrid, ya que es un producto inhalante con riesgo para la salud».

¿Qué efectos tiene en la salud?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) estima que el uso no médico del llamado gas de la risa es un problema serio para la salud. Su consumo implica riesgo de asfixia debido a su naturaleza de gas licuado comprimido. Al funcionar como anestésico disociativo, puede provocar alucinaciones, vocalización incontrolada, alteraciones de la percepción, desorientación espacial y temporal o reducir la sensibilidad al dolor. Ya se han registrado varios fallecimientos de jóvenes en España asociados a su consumo.

Lo más habitual es que los consumidores se muestren sonrientes e incluso sufran un ataque de risa incontrolado que, en mucho casos, produce la pérdida de conocimiento, lo que compromete a los sistemas nervioso y pulmonar.

A todo esto hay que sumar que el consumo del ‘gas de la risa’ altera el umbral del dolor y el grado de alerta, lo que puede aumentar de manera significativa el riesgo de sufrir accidentes o lesiones.